В "красных" зонах Украины разрешили открыть кинотеатры: названы ограничения

В "красных" зонах карантина в Украине разрешили работу кинотеатров, однако с ограничениями, в частности – по максимальному количеству посетителей (не более 50% заполненности зала).

Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте Минкультуры и информационной политики (МКИП).

Пресс-служба ведомства отметила, что кинотеатрам позволено работать в карантин во многих странах Европы.

"Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно – маски, кондиционирование, рассадка через кресло -50% зала", – сказано в сообщении.

Кроме того, МКИП изучает и анализирует ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в "красных" зонах – в первую очередь театров и музеев.

В министерстве считают, что их открытие "не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина".

Напомним, в Украине обновили зоны адаптивного карантина, где город Киев, например, остался "оранжевым". Новое зонирование будет действовать с 26 октября и в течение следующих двух недель

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 26 октября восстановит движение поездов по большинству закрытых из-за карантина станций.