После объявления карантина в Украине из-за распространения коронавируса по миру в ряде супермаркетов и магазинов разных городов страны начали "сметать" товары.
Соответствующие фото и видео были опубликованы 11 марта в сети. Отметим, панику украинцев, очевидно, подогрело и то, что ВОЗ официально назвала вспышку COVID-19 пандемией.
В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса
Иллюстрация
В частности, полки практически опустели в одном из столичных супермаркетов, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Один из супермаркетов Киева
Один из супермаркетов Киева
Паникеры массово приобретают товары первой необходимости, мыло, антисептики, а также продукты с долгим сроком хранения.
Очереди в магазинах собрались даже в рабочее время, мест на парковках не хватало.
В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса
Буквы
В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса
Буквы
В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса
Буквы
"Включили режим хомяка", – пишет один из киевских Telegram-каналов.
Скриншот
Паника также у некоторых жителей Харькова. В основном люди покупают гречку, макароны и консервы:
В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса
Telegram-канал "Харьков 1654"
В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса
Telegram-канал "Харьков 1654"
В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса
Telegram-канал "Харьков 1654"
В одном из городских магазинов "Класс" за час раскупили весь хлеб:
В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса
Telegram-канал "Харьков 1654"
Добавим: подобная ситуация наблюдается и в других странах, в том числе в ЕС и Соединенных Штатах Америки.
Очередь на кассе в польском Вроцлаве
Telegram-канал "Протесты в мире"
Полупустые полки с мылом и антисептическими средствами, Польша
Telegram-канал "Протесты в мире"
Варшава
Telegram-канал "Протесты в мире"
Варшава
Telegram-канал "Протесты в мире"
Варшава
Telegram-канал "Протесты в мире"
Варшава
Telegram-канал "Протесты в мире"
Невада, США
Telegram-канал "Протесты в мире"
Невада, США
Telegram-канал "Протесты в мире"
Видео из украинских супермаркетов:
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