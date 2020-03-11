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11 марта • обновлено в 21:45
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Украинцы начали готовиться к карантину и сметать продукты в магазинах. Фото и видео

6.3т
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После объявления карантина в Украине из-за распространения коронавируса по миру в ряде супермаркетов и магазинов разных городов страны начали "сметать" товары.

Соответствующие фото и видео были опубликованы 11 марта в сети. Отметим, панику украинцев, очевидно, подогрело и то, что ВОЗ официально назвала вспышку COVID-19 пандемией.

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

Иллюстрация

В частности, полки практически опустели в одном из столичных супермаркетов, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Один из супермаркетов Киева

Один из супермаркетов Киева

Один из супермаркетов Киева

Один из супермаркетов Киева

Паникеры массово приобретают товары первой необходимости, мыло, антисептики, а также продукты с долгим сроком хранения.

Очереди в магазинах собрались даже в рабочее время, мест на парковках не хватало.

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

Буквы

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

Буквы

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

Буквы

"Включили режим хомяка", – пишет один из киевских Telegram-каналов.

Украинцы начали готовиться к карантину и сметать продукты в магазинах

Скриншот

Паника также у некоторых жителей Харькова. В основном люди покупают гречку, макароны и консервы:

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

Telegram-канал "Харьков 1654"

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

Telegram-канал "Харьков 1654"

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

Telegram-канал "Харьков 1654"

В одном из городских магазинов "Класс" за час раскупили весь хлеб:

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса

Telegram-канал "Харьков 1654"

Добавим: подобная ситуация наблюдается и в других странах, в том числе в ЕС и Соединенных Штатах Америки.

Очередь на кассе в польском Вроцлаве

Очередь на кассе в польском Вроцлаве

Telegram-канал "Протесты в мире"

Полупустые полки с мылом и антисептическими средствами, Польша

Полупустые полки с мылом и антисептическими средствами, Польша

Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава

Варшава

Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава

Варшава

Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава

Варшава

Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава

Варшава

Telegram-канал "Протесты в мире"

Невада, США

Невада, США

Telegram-канал "Протесты в мире"

Невада, США

Невада, США

Telegram-канал "Протесты в мире"

Видео из украинских супермаркетов:

 

Ранее OBOZREVATEL объяснял, какие ограничительные меры принял Кабмин и почему в этом нет ничего страшного.

Как писал OBOZREVATEL, из-за карантина авиасообщение Украины с Италией фактически прекратится.

Более детально о том, что такое пандемия коронавируса и что теперь будет, читайте в нашем материале по ссылке.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
супермаркет фотографии видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Вы в курсе, что карантин это всего-навсего установка определенных ограничений, чтобы избежать распространения вируса.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Идиотизм
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