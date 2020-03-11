После объявления карантина в Украине из-за распространения коронавируса по миру в ряде супермаркетов и магазинов разных городов страны начали "сметать" товары.

Соответствующие фото и видео были опубликованы 11 марта в сети. Отметим, панику украинцев, очевидно, подогрело и то, что ВОЗ официально назвала вспышку COVID-19 пандемией.

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса Иллюстрация

В частности, полки практически опустели в одном из столичных супермаркетов, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Один из супермаркетов Киева

Один из супермаркетов Киева

Паникеры массово приобретают товары первой необходимости, мыло, антисептики, а также продукты с долгим сроком хранения.

Очереди в магазинах собрались даже в рабочее время, мест на парковках не хватало.

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса Буквы

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса Буквы

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса Буквы

"Включили режим хомяка", – пишет один из киевских Telegram-каналов.

Скриншот

Паника также у некоторых жителей Харькова. В основном люди покупают гречку, макароны и консервы:

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса Telegram-канал "Харьков 1654"

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса Telegram-канал "Харьков 1654"

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса Telegram-канал "Харьков 1654"

В одном из городских магазинов "Класс" за час раскупили весь хлеб:

В супермаркетах скупают товары из-за коронавируса Telegram-канал "Харьков 1654"

Добавим: подобная ситуация наблюдается и в других странах, в том числе в ЕС и Соединенных Штатах Америки.

Очередь на кассе в польском Вроцлаве Telegram-канал "Протесты в мире"

Полупустые полки с мылом и антисептическими средствами, Польша Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава Telegram-канал "Протесты в мире"

Невада, США Telegram-канал "Протесты в мире"

Невада, США Telegram-канал "Протесты в мире"

Видео из украинских супермаркетов:

Ранее OBOZREVATEL объяснял, какие ограничительные меры принял Кабмин и почему в этом нет ничего страшного.

Как писал OBOZREVATEL, из-за карантина авиасообщение Украины с Италией фактически прекратится.

Более детально о том, что такое пандемия коронавируса и что теперь будет, читайте в нашем материале по ссылке.

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