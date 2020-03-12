Карантин из-за коронавируса: как власти ограничат украинцев и что грозит за нарушения

В связи с карантином, который в Украине начался с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса, правозащитники призывают граждан не паниковать и не создавать искусственного ажиотажа вокруг этой ситуации.

Рекомендации по обращению в условиях различных ограничений опубликовали в Telegram-канале "Адвокат Права". Кроме этого, украинцам рассказали, может ли им грозить "жизни за решеткой" из-за нарушения этих правил.

"Народ! Карантин – это не чрезвычайное положение, не военное положение и не изоляция. Поэтому просим, во-первых, не паниковать, не нестись галопом в супермаркет за последним килограммом гречки. Во-вторых, анализировать всю информацию, которую слышите и видите", – отмечается в сообщении.

Правозащитники рассказали о том, как ущемляются права украинцев в условиях карантина

Адвокаты отмечают, что принудительная изоляция применяется только к больным туберкулезом, которые представляют значительную опасность для окружающих и отказываются от лечения, а также к лицам с психическими расстройствами. А карантин устанавливается и отменяется только Камбином и является обязательным для выполнения всеми гражданами, которые находятся на территории Украины.

При этом, как известно, общенациональный карантин предусматривает ряд ограничений и дополнительных обязанностей. Среди них:

Ограничения прав на свободу передвижения, которые закреплены в ст. 33 Конституции Украины. Однако, п. 4 ст. 2 Протокола №4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод устанавливает, что право свободного передвижения в определенных местностях может подлежать ограничениям, которые установлены законом и оправданы общественными интересами в демократическом обществе. До отмены карантина его территорию могут оставить лица, предъявившие справку, дающую право на выезд.

Прекращение учебного процесса тоже является ограничением одного из конституционных прав. Однако школьники и студенты всегда радуются "внеплановым" каникулам.

Ограничение права на заработную плату . "Не удивляйтесь, потому что с дошкольниками или школьниками младших классов кто-то должен сидеть дома. И не у всех есть возможность позвать бабушку. Самый распространенный выход – отпуск без сохранения заработной платы", – советуют адвокаты.

Ограничения на проведение массовых мероприятий, а также свобода собраний нарушают 39 статью КУ. Однако карантин пока действует для детей, взрослые же продолжают работать.

Вводятся более жесткие, чем установленные нормативно-правовыми актами, требования к качеству, условиям производства, изготовления и реализации продуктов питания, режима обработки и качества питьевой воды.

Право органов власти привлекать предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности к выполнению мероприятий по локализации и ликвидации эпидемии или вспышки инфекционной болезни.

Правозащитники подчеркивают, что карантин – это необходимое условие, но ничего страшного в этом нет.

"Положите пачку с гречкой на полку назад и спокойно идите домой. Соблюдайте правила гигиены и избегайте мест с большим скоплением людей. Официально в Украине болен коронавирусом только один человек, а от гриппа умерло более 50, когда больных ОРВИ – сотни тысяч", – привели пример в сообщении.

Светит жизни за решеткой из-за нарушения правил карантина?

Правозащитники отмечают, что Законом Украины действительно устанавливается административная и уголовная ответственность за нарушение санитарного законодательства.

Уголовная ответственность. Согласно ст. 325 УК, нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом до ста (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

За эти же деяния, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, грозит от пяти до восьми лет заключения.

Правда, субъект преступления специальный – им могут быть только лица, в служебные или профессиональные обязанностей которых входит выполнение правил, установленных с целью предотвращения вирусных заболеваний и борьбы с ними. Это, в частности работники органов государственной власти, местного самоуправления, должностные лица предприятий, учреждений и организаций.

Кроме этого, за пренебрежение правилами карантина, теоретически, грозит и административная ответственность.

Так, согласно ст. 42 КоАП, нарушение санитарных норм влечет за собой наложение штрафа на граждан – от 17 до 204 грн и должностных лиц – 102-425 грн.

"По поводу принудительного направления лиц в обсервацию (или карантин) в связи с подозрением на коронавирус, то эти вопросы не урегулированы законодательством и существующей практикой. Вопрос сложный. А вот неповиновение пограничникам и медикам, работающим на контрольно-пропускных пунктах, и отказ пассажира от медицинского освидетельствования, могут быть расценены как нарушение санитарного законодательства, за что предусмотрена административная ответственность", – заключили правозащитники.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему не стоит паниковать из-за коронавируса и введения в Украине карантина во избежание распространения COVID-19.

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