Канадцам посоветовали заниматься сексом через дырку в стене из-за COVID-19

Секс во время пандемии коронавируса. Коллаж

Центр Британской Колумбии по борьбе с заболеваниями выпустил методичку о том, как правильно заниматься сексом во время пандемии коронавируса.

Канадцам порекомендовали безопасный способ совокупления через стену "глори хоул" – дыру славы в дословном переводе. Специальное отверстие в стене позволяет заниматься сексом бесконтактно, пишет Vice.

Для большей безопасности врачи рекомендуют при этом надевать маску или защитный щиток. Кроме того, рекомендуются позы, которые увеличивают расстояние между лицами партнеров.

"Самый безопасный сексуальный партнер – это вы сами", – говорится в рекомендациях. Мастурбация также была названа безопасным способом для близости.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Запорожье директор областного лабораторного центра Минздрава порекомендовал заниматься сексом в качестве профилактики заболевания коронавирусом.