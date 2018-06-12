УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Камни с неба: на Украину обрушился огромный град. Опубликованы фото и видео

8.9тЧитать новость на украинском

Во вторник, 12 июня, в Ужгороде выпал огромный град, размер которого достигал нескольких сантиметров.

Соответствующие фото и видео в социальных сетях публикуют жители города. По виду куски льда напоминали камни и теннисные мячи.

Отметим, по прогнозам синоптиков, 12 июня в Украине обещали теплую погоду, однако в большинстве областей ожидались грозы, град и шквалы.

Новости
Ворвется мощный циклон: в Украине резко ухудшится погода

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2018 года средняя месячная температура воздуха будет составлять +18 +22, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Место
УкраинаУжгород
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги