Камни с неба: на засыхающий Крым обрушился град. Появились фото и видео

На Симферополь в четверг, 19 июля, обрушилась огромная гроза и град.
Ливнестоки города не справлялись с потоками воды, поэтому часть улиц оказались затоплены. В частности, из-за непогоды оказался "под водой" и Симферопольский вокзал.
Также в городе прошел огромный град размером в несколько сантиметров, фото которого активно публикуют местные жители в социальных сетях.
Потоп в Симферополе. pic.twitter.com/tNAwShNmgE— Вежливый Крымчанин. (@serg_matvey) 19 липня 2018 р.
Как писал OBOZREVATEL, ранее огромный град обрушился на Ужгород. Его размер достигал нескольких сантиметров.