Камни с неба: на засыхающий Крым обрушился град. Появились фото и видео

На Симферополь в четверг, 19 июля, обрушилась огромная гроза и град.

Ливнестоки города не справлялись с потоками воды, поэтому часть улиц оказались затоплены. В частности, из-за непогоды оказался "под водой" и Симферопольский вокзал.

Также в городе прошел огромный град размером в несколько сантиметров, фото которого активно публикуют местные жители в социальных сетях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее огромный град обрушился на Ужгород. Его размер достигал нескольких сантиметров.