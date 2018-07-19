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Камни с неба: на засыхающий Крым обрушился град. Появились фото и видео

3.8тЧитать новость на украинском

На Симферополь в четверг, 19 июля, обрушилась огромная гроза и град.

Ливнестоки города не справлялись с потоками воды, поэтому часть улиц оказались затоплены. В частности, из-за непогоды оказался "под водой" и Симферопольский вокзал.

Также в городе прошел огромный град размером в несколько сантиметров, фото которого активно публикуют местные жители в социальных сетях.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее огромный град обрушился на Ужгород. Его размер достигал нескольких сантиметров.

Место
УкраинаСимферополь
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
ну вот, перемога с засухой закончилась ... зато началась перемога с наводнением
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А говорят в Крыму воды нет, 3.14здят наверное, смотря на фотки, у них по-ходу и снег есть.
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