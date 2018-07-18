Крым затопило: появилось видео буйства стихии на полуострове

17 июля из-за сильных ливней в некоторых городах аннексированного Крыма подтопило улицы.
В результате непогоды начались перебои с электроснабжением. Жителей Севастополя предупредили о возможных проблемах с подачей воды, пишет "Крым.Реалии".
RoksolanaToday&Крым
Некоторые автомобили наполовину ушли под воду прямо на проезжей части.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни крымчан ожидают сильные ливни, грозы, град, шквалы 18-23 метров в секунду.
Как ранее писал CityOboz, в Киеве назревает экологическое бедствие.