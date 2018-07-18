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Крым затопило: появилось видео буйства стихии на полуострове

1.6тЧитать новость на украинском

17 июля из-за сильных ливней в некоторых городах аннексированного Крыма подтопило улицы.

В результате непогоды начались перебои с электроснабжением. Жителей Севастополя предупредили о возможных проблемах с подачей воды, пишет "Крым.Реалии".

RoksolanaToday&Крым‏

Некоторые автомобили наполовину ушли под воду прямо на проезжей части.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни крымчан ожидают сильные ливни, грозы, град, шквалы 18-23 метров в секунду.

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Как ранее писал CityOboz, в Киеве назревает экологическое бедствие.

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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Новость № 1 - Крым засыхает!!! Новость № 2 - Крым затопило дождями!!!
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