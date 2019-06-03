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Какой президент помог получить Томос Украине: раскрыто имя

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помог пятому президенту Украины получить Томос об автокефалии.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал экс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. "Я бы сказал, что он очень помог", - отметил он.

"Но поскольку Эрдоган является действующим президентом и большим другом Украины, то я не хотел бы раскрывать сейчас некоторые нюансы без его согласия", - уточнил Елисеев.

Подписание Томоса

Подписание Томоса

Скриншот видео

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"Например, все знают, что мы получили в начале года от Турции боевые дроны. Но мало кто знает о том, что мы их получили не именно благодаря личным договоренностям между двумя лидерами. Поскольку это оружие было подготовлено для турецких вооруженных сил и нам пришлось бы ждать несколько лет выполнения соответствующего контракта", - добавил экс-заместитель главы АП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоРеджеп Тайип ЭрдоганКонстантин Елисеев
Место
Украина
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