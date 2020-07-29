Какой будет погода в августе: синоптик уточнил прогноз по Украине. tuk.md

Погода в августе в Украине будет жаркой: прогнозируется, что температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем обычно.

Об этом рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. По его словам, средняя месячная температура будет +19..+24 градуса, передает "Сегодня".

"Средняя месячная температура воздуха в августе обычно составляет 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 градуса, в горных районах 11-16 градусов. Но нынешний август окажется теплее на 1-2 градуса. Средняя месячная температура предполагается 19-24 градуса тепла (в горах 16-17), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений", – отметил Кульбида.

Он не исключает, что в конце августа на поверхности почвы вероятны заморозки, кроме южных и большинства центральных областей.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе в Украине ожидаются три пика жары с температурой до +37 градусов. Они начнутся уже после 5 августа.

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