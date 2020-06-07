Каким будет лето 2020: метеоролог дала прогноз погоды

Лето-2020 года будет теплым и достаточно сухим, но с сильными ливнями, градами и шквалами.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала украинский метеоролог Вера Балабух. По ее словам, такому прогнозу способствует существенное снижение температуры в районе течения Гольфстрим, играющего чрезвычайно большую роль в циркуляции атмосферы Европы и Америки (полный текст интервью читайте тут).

Погода на лето www.obozrevatel.com

"Атлантика – кухня погоды. Сейчас температура поверхности океана снизилась, особенно в районе Гольфстрима, из-за чего уменьшаются риски экстремальной и длительной жары. Поэтому лето этого года будет теплым и достаточно сухим, но с сильными ливнями, градами и шквалами", – подчеркнула синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению доктора наук, ведущего сотрудника Института геофизики НАН Украины Светланы Бойченко, лето-2020 в Украине будет находиться в "погодных качелях". Прогнозируется как жара, так и затяжные прохладные дни с дождями.

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