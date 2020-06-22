Что пили в Украине: ароматные рецепты средневековья
Какие напитки пили в Украине
Об украинской традиционной кухне известно много. Но какими были национальные напитки?
Чем издавна утоляли жажду в Украине, что пили в жару и холод и какие алкогольные и безалкогольные напитки были самыми популярными, читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Варенуха
Этот украинский народный напиток был в большом почете у запорожских казаков. Сначала готовили компот из сушеных груш и слив, настаивали ночь, сцеживали, затем добавляли мед и пряности: красный острый перец, чабрец, мяту, душицу. По возможности использовали заморские специи: гвоздику, душистый перец, корицу.
Затем напиток парили с медом в печи и подавали в горячем или холодном виде. Зажиточные хозяева могли добавлять в варенуху немного водки.
Варенуха была в большом почете у запорожских казаков Pinterest
Узвар
Узвар издавна был самым популярным сладким блюдом в украинской кухне. Готовится он как компот из сухих или свежих фруктов и ягод: яблок, груш, слив, вишен, малины, клубники, черники. Можно добавлять пряности: корицу, бадьян или даже мускатный орех.
Но самый главный ингредиент узвара – это мед. Его добавляют в этот напиток вместо сахара. Узвар в основном пили в холодном виде, но также его можно употреблять и горячим.
Узвар готовили из воды, меда и сухофруктов Pinterest
Квас
Пить квас в Украине начали еще во времена раннего средневековья. В Киевской Руси его называли "сирівець" и готовили из ржаного хлеба и солода или ржаной муки. Летом квас также делали из ягод и фруктов, иногда добавляли цветы, свеклу и даже сок деревьев.
Квас в Киевской Руси называли "сирівець" Pinterest
Медовуха
Водка ошибочно считается традиционным напитком украинцев. В действительности она пришла в нашу страну из России. В Украине же еще со времен Киевской Руси распространенной была медовуха.
Сначала делали медовую сыту (воду с медом), заправляли ее запаренными шишками хмеля и настаивали в тепле от нескольких дней до нескольких недель. Готовый мед процеживали и пили холодным. Зависимо от времени выдержки меда напиток был слабее или крепче. Без медовухи не обходился ни один праздник.
Медовуха – традиционный напиток украинцев Pinterest
Кисель
По некоторым подсчетам кисель в украинской кухне – уже около тысячи лет. Издавна этот напиток любили за приятный вкус, аромат, а также за множество полезных веществ.
Кисель со времен Киевской Руси готовили из пшеницы, овса и других зерновых культур. Сейчас кисель делают летом и зимой, из свежих фруктов и ягод или из варенья.
Кисель раньше готовили из зерновых культур Pinterest
Сбитень
Сбитень издавна любили на Руси за необычный вкус и приятный аромат. Чем-то он напоминает грог и глинтвейн, но, в отличие от них, является безалкогольным и готовится на воде.
Горячий сбитень имеет согревающие и противовоспалительные свойства, поэтому особенно популярным он был в зимнее время. Однако и в холодном виде он не теряет своих полезных свойств и отлично утоляет жажду.
Готовят сбитень как отвар из меда и настоев пряностей и трав: в него часто добавляли зверобой, шалфей, стручковый перец, имбирь и лавровый лист.
Ржаной холодный сбитень Wikipedia
Ряженка
Этот традиционный украинский напиток готовился из топленого молока, которое долго парили в печи, до золотистого цвета. Затем охлаждали, добавляли ложку сметаны или сливок и оставляли в тепле сворачиваться. Спустя 10-12 часов ряженка была готова.
Молочный напиток охлаждали и подавали к вареникам, блинам, оладьям, ели с хлебом и пирогами на полдник в воскресенье, а также в праздники. Другие известные названия ряженки: завдаванка, паруха, колотуха, сметана, пряжанка, завдавана сметана.
Ряженка готовилась из топленого молока Pinterest
Пиво без хмеля
Пиво было одним из самых древних напитков, которые варили и пили в Украине. Поначалу его готовили из проса или ячменя без добавления хмеля, позже стали добавлять солод и хмель. Пиво варили при монастырях, оно было популярным среди казаков.
Пиво раньше готовили без хмеля Pinterest
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