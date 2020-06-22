Что пили в Украине: ароматные рецепты средневековья

Об украинской традиционной кухне известно много. Но какими были национальные напитки?

Чем издавна утоляли жажду в Украине, что пили в жару и холод и какие алкогольные и безалкогольные напитки были самыми популярными, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Варенуха

Этот украинский народный напиток был в большом почете у запорожских казаков. Сначала готовили компот из сушеных груш и слив, настаивали ночь, сцеживали, затем добавляли мед и пряности: красный острый перец, чабрец, мяту, душицу. По возможности использовали заморские специи: гвоздику, душистый перец, корицу.

Затем напиток парили с медом в печи и подавали в горячем или холодном виде. Зажиточные хозяева могли добавлять в варенуху немного водки.

Варенуха была в большом почете у запорожских казаков Pinterest

Узвар

Узвар издавна был самым популярным сладким блюдом в украинской кухне. Готовится он как компот из сухих или свежих фруктов и ягод: яблок, груш, слив, вишен, малины, клубники, черники. Можно добавлять пряности: корицу, бадьян или даже мускатный орех.

Но самый главный ингредиент узвара – это мед. Его добавляют в этот напиток вместо сахара. Узвар в основном пили в холодном виде, но также его можно употреблять и горячим.

Узвар готовили из воды, меда и сухофруктов Pinterest

Квас

Пить квас в Украине начали еще во времена раннего средневековья. В Киевской Руси его называли "сирівець" и готовили из ржаного хлеба и солода или ржаной муки. Летом квас также делали из ягод и фруктов, иногда добавляли цветы, свеклу и даже сок деревьев.

Квас в Киевской Руси называли "сирівець" Pinterest

Медовуха

Водка ошибочно считается традиционным напитком украинцев. В действительности она пришла в нашу страну из России. В Украине же еще со времен Киевской Руси распространенной была медовуха.

Сначала делали медовую сыту (воду с медом), заправляли ее запаренными шишками хмеля и настаивали в тепле от нескольких дней до нескольких недель. Готовый мед процеживали и пили холодным. Зависимо от времени выдержки меда напиток был слабее или крепче. Без медовухи не обходился ни один праздник.

Медовуха – традиционный напиток украинцев Pinterest

Кисель

По некоторым подсчетам кисель в украинской кухне – уже около тысячи лет. Издавна этот напиток любили за приятный вкус, аромат, а также за множество полезных веществ.

Кисель со времен Киевской Руси готовили из пшеницы, овса и других зерновых культур. Сейчас кисель делают летом и зимой, из свежих фруктов и ягод или из варенья.

Кисель раньше готовили из зерновых культур Pinterest

Сбитень

Сбитень издавна любили на Руси за необычный вкус и приятный аромат. Чем-то он напоминает грог и глинтвейн, но, в отличие от них, является безалкогольным и готовится на воде.

Горячий сбитень имеет согревающие и противовоспалительные свойства, поэтому особенно популярным он был в зимнее время. Однако и в холодном виде он не теряет своих полезных свойств и отлично утоляет жажду.

Готовят сбитень как отвар из меда и настоев пряностей и трав: в него часто добавляли зверобой, шалфей, стручковый перец, имбирь и лавровый лист.

Ржаной холодный сбитень Wikipedia

Ряженка

Этот традиционный украинский напиток готовился из топленого молока, которое долго парили в печи, до золотистого цвета. Затем охлаждали, добавляли ложку сметаны или сливок и оставляли в тепле сворачиваться. Спустя 10-12 часов ряженка была готова.

Молочный напиток охлаждали и подавали к вареникам, блинам, оладьям, ели с хлебом и пирогами на полдник в воскресенье, а также в праздники. Другие известные названия ряженки: завдаванка, паруха, колотуха, сметана, пряжанка, завдавана сметана.

Ряженка готовилась из топленого молока Pinterest

Пиво без хмеля

Пиво было одним из самых древних напитков, которые варили и пили в Украине. Поначалу его готовили из проса или ячменя без добавления хмеля, позже стали добавлять солод и хмель. Пиво варили при монастырях, оно было популярным среди казаков.

Пиво раньше готовили без хмеля Pinterest

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выбрать купальник по типу фигуры: главные советы.