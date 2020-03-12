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12 марта • обновлено в 12:04
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Какие КПП закрыла Украина из-за коронавируса: появился список

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Из-за объявленного Кабинетом министров карантина Украина закроет пункты пропуска на границах со странами Европы.

Речь идет об автомобильных и пешеходных переходах, а также железнодорожных контрольных пунктах Львовской, Закарпатской и Волынской областей. Такое решение было принято Министерством здравоохранения и Государственной пограничной службой вечером 11 марта.

Как уточняет ZAXID.NET, пункты пропуска должны закрыть ориентировочно в 22:00 в четверг, 12 марта. Ограничение продлится, по предварительным данным, до 3 апреля.

Какие КПП закрыла Украина из-за коронавируса: появился список

Какие КПП закрыла Украина из-за коронавируса: появился список

РБК-Украина

Какие КПП в Украине закрываются

Так, во Львовской области первыми закроют пункты пропуска "Шегини", "Рава-Русская" и "Хиров".

В Волынской области первыми закроют железнодорожные пункты пропуска с Польшей "Лудин" и "Изов".

На Закарпатье закроют автомобильный и пешеходный переход "Малый Березный" и железнодорожный пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией. На границе с Венгрией закроют три автомобильные пункта пропуска "Звонковое", "Косино" и "Вилок", а на границе с Румынией не будут функционировать железнодорожные пункты пропуска "Тересва" и "Деловое".

Известно также о закрытии грузовых и пассажирских пунктов пропуска "Орловка" и "Измаил" в Одессе.

Ранее OBOZREVATEL детально разъяснил, какие ограничения введут для украинцев в связи с карантином.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Надо с Крымом закрывать. И перерыть перешеек вообще. Кому надо - по мосту через Керчь проедут.
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