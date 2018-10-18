''Увидел по ТВ, что я — террорист'': в Керчи разгорелся скандал из-за ошибочного ''убийцы''

Принятый за "керченского стрелка" Владислав Дивиза начал получать массовые угрозы расправы с ним, его семьей и девушкой. Мать парня считает, что дезинформацию в СМИ о том, что именно ее сын является виновником нападения на Керченский политехнический колледж, "слили" ради шутки.

Об этом она заявила в интервью Kerch. net. Женщина рассказала: неизвестное лицо отправило в интернет-издания скриншоты со страницы ее сына в соцсети "ВКонтакте" и заявило, что это именно он устроил массовый расстрел. Доказательств обратного не было: Дивиза вместо настоящей фамилии поставил псевдоним Рейх, а убийцу, как и его, зовут Владиславом (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Друг скинул запись с моей фотографией, где меня обвиняют в теракте. И начало это распространяться, начали мне угрожать. Матери моей писали с угрозами, девушке также. В итоге я свои фотографии увидел по телевизору, что я — террорист", — поделился парень.

Владислав Дивиза с мамой

Фото Владислава Росляка

Его мама также сообщила, что они подали заявление в полицию и хотят наказать виновного в дезинформации.

"Как ему на улицу сейчас выходить?" — задалась вопросом женщина.

Сообщается также, что в дом к девушке Дивиза, Владиславе, пришли вооруженные полицейские. Помимо этого, ей начали поступать массовые угрозы.

Напомним, что пользователя соцсетей под именем Владислав Рейх назвали виновником стрельбы в колледже Керчи. Его страницу показывали по телевидению и во многих онлайн-изданиях.

Позднее выяснилось, что настоящего подозреваемого звали Владиславом Росляком и он был студентом колледжа, где устроил кровавую расправу. После убийства 20-ти человек и ранения еще более 60-ти, Влад совершил самоубийство.

Как писал OBOZREVATEL, Росляков при нападении наследовал массовый расстрел в школе "Колумбайн" в США, который произошел почти 20 лет назад. Тогда двое учеников пришли с оружием и самодельными взрывпакетами и убили большое количество педагогов и школьников.