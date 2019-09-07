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8 сентября • обновлено в 11:01
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Как узники Кремля возвращались домой: невероятные фото

7.9т Читать материал на украинском

Офис президента Украины опубликовал с 35 освобожденными узниками Кремля, которые 7 сентября вернулись домой.

Все они вместе летели из Москвы в Киев.

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Новости
Обмен пленными: кого Украина отказалась выдать России
Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Новости
Освобожденный украинский политзаключенных попал в реанимацию
Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Возвращение узников Кремля

Возвращение узников Кремля

Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

  • Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

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Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Персоны
Олег Сенцов Николай Карпюк Станислав Клых Александр Кольченко Павел Гриб Владимир Зеленский
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ось це по людськи, всі раді, веселі, щасливі, - воно того було варте
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0
0
М-Г Тимур
М-Г Тимур
Сейчас они все расскажут, как их всех страшно пытали, естественно током... Были дикие пытки короче... Очень всё правдоподобно...
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3
1
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
М-Г Тимур, ахахахахах!!! Все уже давно знают, что главное в вашей "работе"- это погромче пукнуть и посильнее испортить воздух)))))Ждём-с рассказов от узников-"ихтамнетов" про монтажную пену и т.п., если им вообще разрешат рот лоткрывать))))
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0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Совершенно невероятные фото, Кремль в шоке
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5
0
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Кристина Стефанова, кремлю фиолетово, а вот простые терпилы пусть сравнят....
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1
0
М-Г Тимур
М-Г Тимур
Кристина Стефанова, та прям они тоже рыдают с Вами вместе
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