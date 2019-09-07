Как узники Кремля возвращались домой: невероятные фото

Офис президента Украины опубликовал с 35 освобожденными узниками Кремля, которые 7 сентября вернулись домой.
Все они вместе летели из Москвы в Киев.
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Возвращение узников Кремля
Офис президента Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.
Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.
Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.
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