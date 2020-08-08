Как уберечься от коронавируса в закрытом помещении: пять простых советов. Слово и дело

В связи с пандемией коронавируса люди стали чаще оставаться дома или в закрытых помещениях (супермаркетах, аптеках или кафе), однако игнорирование простых правил может дать "зеленый свет" вирусу.

В материале CNN приводятся несколько советов, которые могут спасти от заражения COVID-19.

1. Открывайте окна

Если вы будете находиться в закрытом месте за пределами дома или с большим количеством людей, кроме тех, кто живет с вами в течение определенного времени, обязательно откройте окна или двери, чтобы позволить воздуху циркулировать.

2. Не выключайте вентиляторы.

Еще один способ усилить вентиляцию в помещении – включить вентилятор. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вспышки COVID-19 были в местах, где очень многолюдно и недостаточно вентилируется.

3. Сохраняйте дистанцию

Необходимо держаться на расстоянии не менее двух метров от людей, которые не живут в вашем доме, и не делиться с этими людьми предметами, едой или напитками.

4. Носите маски или тканевые средства защиты

По данным ВОЗ, коронавирус может передаваться очень маленькими каплями, называемыми аэрозолями, которые могут дольше оставаться взвешенными в воздухе, особенно в переполненном и плохо вентилируемом помещении. Чтобы избежать воздействия этих микроскопических капель, которые могут выделяться, когда кто-то громко говорит, кричит или поет, необходимо носить маску или использовать какой-либо другой способ защиты лица.

5. Постоянно мойте руки

Согласно CDC, это должно происходить каждый раз перед едой или приготовлением пищи, перед прикосновением к лицу, после посещения туалета, после выхода из общественного места, после обращения с маской, после чихания или кашля. Практическое правило – мыть руки не менее 20 секунд, особенно после того, как вы побывали в общественном месте, чихнули или кашлянули.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали, какие маски лучше всего защищают от COVID-19.