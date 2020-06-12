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12 июня • обновлено в 14:43
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Уриэль Штерн
Уриэль Штерн
Общественный деятель, учредитель БФ "Квитна" Все статьи автора

Как спекулянтов загнать в долги: еврейская мудрость

4.9т

В пятницу утром нам доставляют овощи и фрукты на Шаббат.

Мы покупаем у одних поставщиков уже не первый год.

Поставщики рассказали интересную новость: группа восточных товарищей скупает на оптовом рынке ВСЮ клубнику, вишню и черешню. Группа товарищей переплачивает немного поставщикам и естественно подкручивает цены дальше.

Ничто не ново под луной. Я рассказал им историю более столетней давности, которая произошла в Ерушалайме ( правильное название Иерусалима) во времена правление этих же восточных товарищей.

Есть такое правило у евреев: уже много веков обязательное блюдо с рыбой в Субботней трапезе. И обычай и каббалистический смысл и доступность во все времена. Кошерную рыбу легко купить и специальная обработка в отличии от мяса не нужна. Поэтому и родилось много еврейский рыбных блюд на разный манер и на любой общинный вкус. Самые известные: европейская “гефилте фиш” и восточная, острая вкуснейшая “храйме”. Тут стоп – рецептов не будет.

Итак Ерушалаем времён Турецкого правления. Группа предприимчивых дельцов смекнула, как серьезно заработать, взвинтив цены на рыбу для евреев в три раза. Проведя несложные переговоры с рыбаками и предложив им цену выше, был заключён, как говорят сегодня, картельный договор. В четверг на базаре евреи с ужасом обнаружили заоблачные цены на очень необходимый ритуально - гастрономический продукт. Надо сказать, что с деньгами в ту пору Земля Израиля не славилось. Ну не хочет течь Святая Земля молоком и мёдом во времена нееврейского правления. Денег мало, Рыба нужна, Шаббат скоро.

Надо сказать, что раньше простые евреи много не ломали голову, не читали Фрейда и в любой сложной ситуации бежали исключительно к раввину. Что быстренько и сделали в этот раз. Умнейшие Иерусалимские раввины, открыли умные книги написанные 2000 лет назад и прочитали еврейский закон: о запрете покупать, что-либо по специально завышенной цене. Быстро издали раввинский запрет. Никто из евреев не имеет право покупать рыбу по такой-то цене. Ни бедняк, ни богач. Теперь не отсутствие рыбы на столе, а ее присутствие было - НЕКОШЕР.

В пятницу утро на базаре, хитро улыбающиеся и приготовившие большие кошельки получили к вечеру горы зловонной рыбы. Отсутствие покупателей и холодильников с морозильниками произвело шоковый эффект. Чтобы “прививка” сработала надолго. Следующую неделю раввины запретили покупать рыбу по любой цене даже у рыбаков.

Через неделю все вернулось на свои круги. Но гораздо интереснее:

Благодаря раввинам у евреев отложились деньги от некупленной рыбы, а у спекулянтов огромные долги.

Мораль простая: в любой сложной ситуации - бегите к мудрецу.

Историю про фрукты и ягоды услышал сегодня утром от жены.

Историю про рыбу – из прекрасной книги : The Heavenly City, Menachem

Gerlitz.

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Уриэль Штерн Уриэль Штерн
Источник
Источник: Facebook Уриэля Штерна
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