Как сохранить работу и начать зарабатывать больше в эпоху роботизации

Те, кто работает многие годы на одном месте и бывшие студенты, только начавшие карьеру, сталкиваются с общей проблемой. Их знания и навыки быстро становятся неактуальными. Вчерашние профессионалы и отличники учебы становятся плохими работниками, иногда теряют свое место. Они теряют в зарплате, не растут в карьере.

Проблема вытеснения человеческого труда машинным обсуждалась еще Аристотелем, а термин "Технологическая безработица" придуман Кейнсом в 30-х годах ХХ века. Но все очень ускорилось в последнее десятилетие. Исследование Оксфордского университета утверждает, что через 15 лет от 30 до 50% рабочих мест займут роботы, в США по прогнозу это 47%, в Китае – 77!

И не думайте о ставшей мемом замене людей, работающих на конвейере роботами- автоматами! Сейчас искусственный интеллект теснит дизайнеров и писателей, программистов и медиков. Многие профессии уходят в прошлое или сильно меняются. Австралийская группа защиты молодежи (FYA) предупреждает, что 70% молодых людей работают там, где знания и профессиональные навыки через 20 лет "обнулятся"! Как бы вы не старались выполнять обязанности, через 15-20 лет вы станете ненужным.

Так, может, не нужно ждать эти 20 лет, а начать действовать!? Нет, не ломать компьютеры и роботов, не уничтожать "Скайнет"! А учиться новым профессиям и навыкам.

Всемирные авторитеты в области футурологии – науки о прогнозировании будущего сходятся в одном – самый эффективный способ сохранить качество жизни, развитие человечества в эру всеобщей роботизации – повышение доступности качественного образования для молодежи, повышения профессионального уровня взрослых.

При этом поинтересуйтесь запросами работодателей! Везде растет спрос на высококвалифицированных специалистов. Люди нужны как раз для того, чтобы разрабатывать, внедрять и обслуживать новые технологии.

И таких специалистов сейчас не хватает во всем мире, не только в Украине. Многим компаниям сейчас приходится отбирать молодых студентов и оплачивать их обучение, так как традиционная система образования не успевает за новыми требованиями.

Альтернативой устаревшему обучению уже несколько лет стали онлайн-курсы. Немыслимая раньше гибкость и возможность обновляться "на ходу", доступность интернета, функциональные опции обучающих платформ и мессенджеров, соцсетей и блогов позволяют обмениваться знаниями. Покупать и продавать их, выбирать именно то, что нужно. Здесь может работать своеобразный бартер – вы можете обучать тем умениям, в которых вы сильны, даже если это не ваша специальность. Вы можете заработать тем, чем увлекаетесь в свободное время – например, продавая курсы по кулинарии и вождению. В интернете каждый может стать экспертом.

А на заработанные деньги обучайтесь новшествам вашей профессии. Или приобретите другую, более перспективную и там, где лучше платят!

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