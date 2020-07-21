Как сэкономить на покупках: топ-8 лучших предложений недели

Шопинг во время карантина. Мир 24

Промокоды – отличная возможность сэкономить на желаемых покупках. Являет собой набор символов или букв, которые пользователь вводит в специально отведенное поле на сайте интернет-магазина. Как правило, промокод предоставляет пользователям дополнительную скидку или же бонусы: бесплатную доставку, дополнительную единицу товара.

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