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27 апреля • обновлено в 07:25
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Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
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Как Пушилин обманул донецких ветеранов

3.5т

15 апреля главарь "ДНР" подписал указ №90, в котором было установлено, что в 2020 году единоразовую денежную помощь получат участники боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны в размере 75 тысяч рублей.

Параллельно с этим была поставлена задача народному совету "республики" найти на это деньги. А как показывает практика в "молодом государстве", то власть где-то забирает деньги и потом направляет в нужное русло. Но в этот раз что то пошло не так... Это обусловлено тем, что в "бюджете республики" не предусмотрена эта выплата и вдобавок к этому расея не выделила денежные средства в нужном для "ДНР" количестве по причине, что сейчас сама захлёбывается от внутренних проблем.

Как и полагается в "ДНР" сначала обещают, а потом думают, как это сделать.

Как Пушилин обманул донецких ветеранов

В одном сепарском телеграмканале было найдено фото документа, в котором "народный совет ДНР" обращается к главарю Пушилину с предложением заменить денежную выплату набором продуктов для ветеранов в из-за банального отсутствия денежных средств. Только как всегда есть одно но. Один продуктовый набор для "государства" максимум обойдётся не более, чем 1 тысяча рублей на одного ветерана.

Разве что выдадут из продуктовых запасов последней гумпомощи РФ. Поэтому ветеранам Великой Отечественной войны перепадёт только банальные макароны или подсолнечное масло, ну и может еще что-то.

“Русский мир” он такой, самое главное уверено и публично заявить, а потом уже будет потом.

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Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Темы
Вторая мировая война Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР
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