Как провериться на коронавирус в Украине и где взять тест: пошаговая инструкция

Провериться на наличие коронавируса в Украине пока можно только через семейного врача, но совсем скоро в аптеках появяться экспресс-тесты, информируют в Минздраве.

OBOZREVATEL решил рассказать об алгоритме действий в случае, если вы заподозрили у себя заражение.

Есть ли тесты в Украине

В Киев 10 марта поступили первые быстрые тесты на диагностирование COVID-19. Первая партия составила 1,2 тыс. Их уже распространили по семи базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирус.

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Кроме того, до конца недели в Киев должно поступить оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах. Они будут установлены в "Борисполе" и "Жулянах" (Киев).

Также поставки в Украину экспресс-тестов на COVID-19 ожидаются 16-17 марта. После этого их можно будет купить в аптеке. Один будет стоить около 300 грн.

Как сейчас выглядит проверка на коронавирус в Украине

Ранее в Минздраве пояснили, что в случае симптомов плохого самочувствия рекомендуется немедленно обращаться к семейному врачу.

В больнице пациенту берут первый анализ. Проверку проводят на все известные виды острых респираторных инфекций.

В случае, если их не находят, материалы передают в областную лабораторию. Если и там не находят известные вирусы, анализ везут в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ввели карантин из-за распространения COVID-2019 во всем мире. Он начнется уже 12 марта, а закончится, предварительно, в конце месяца. В столице закроют школы, детские сады, внешкольные и высшие учебные заведения, а также развлекательные центры, кинотеатры.

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