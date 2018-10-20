Как правильно скандалить в ресторане: юрист дала три важных совета

В том случае, если в ресторане или любом другом заведении общественного питания нарушают ваши права - вы обязаны требовать их соблюдения.

Об этом в эфире ObozTV напомнила адвокат Татьяна Лежух-Вовк. Она посоветовала, как действовать в самых распространенных ситуациях, которые возникают в ресторанах.

"Во-первых, вы можете отказаться употреблять то блюдо, которое вам принесли, если она не соответствует описанию или картинке, которая была представлена вам ​​ранее в меню", - объяснила Лежух-Вовк.

Во-вторых, добавила она, если у вас есть вопросы касательно точности веса принесенного вам блюда, то на каждой кухне есть весы, которые позволят убедиться, что порция соответствует заявленной.

"А если она не соответствует - тогда это должна быть или меньшая сумма, или это другое блюдо какое-то... То есть это совсем не то, что вам представляли", - подчеркнула адвокат.

В случае же, если вам принесли каким-либо образом испорченную еду, то в первую очередь необходимо зафиксировать факт порчи блюда.

"Условно говоря, вы фиксируете муху, делаете селфи с ней. И если на ваши требования вернуть средства не реагируют, я бы порекомендовала вызвать полицию, чтобы зафиксировать сам факт того, что есть конфликт. Что есть такое блюдо, и соответственно кто-то отказывается что-то делать. Потом это станет вспомогательным доказательством уже в суде, если человек решит туда обратиться", - подытожила Лежух-Вовк.

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