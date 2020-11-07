Как популярные породы собак изменились за 100 лет: опубликованы фото "до" и "после"

За последние 100 лет некоторые породы собак под влиянием человека очень изменились до неузнаваемости.

Фотографии популярных пород "до" и "после" вмешательства селекционеров опубликовали в архиве Dogs of All Nations (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Плоская морда, короткие лапы и обвисшая кожа – лишь некоторые из самых распространенных признаков "улучшения".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появились впечатляющие фото Киева в 1980-х годах. Они растрогали местных жителей, которые начали бурно комментировать пост.