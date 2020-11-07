Как популярные породы собак изменились за 100 лет: опубликованы фото "до" и "после"

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Как популярные породы собак изменились за 100 лет

За последние 100 лет некоторые породы собак под влиянием человека очень изменились до неузнаваемости.

Фотографии популярных пород "до" и "после" вмешательства селекционеров опубликовали в архиве Dogs of All Nations (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Плоская морда, короткие лапы и обвисшая кожа – лишь некоторые из самых распространенных признаков "улучшения".

Доберман.
Немецкая овчарка.
Бультерьер.
Такса.
Мопс.
Салюки.
Шелти.
Ирландский сеттер.
Ротвейлер.
Ньюфаундленд.
Чау-Чау.
Боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появились впечатляющие фото Киева в 1980-х годах. Они растрогали местных жителей, которые начали бурно комментировать пост.

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