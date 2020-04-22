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22 апреля • обновлено в 14:40
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Как помянуть умерших дома во время карантина: Епифаний дал советы

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В этом году украинцы из-за карантина в связи с пандемией коронавируса не смогут помянуть своих предков на могилах в первую неделю после Пасхи, поскольку кладбища в Украине закрыты.

Поэтому в Православной церкви Украины рекомендуют помолиться дома за умерших родных и подать онлайн-записки за упокой. Соответствующее обращение опубликовал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Никакие временные ограничения не могут быть преградой нашей любви к ближним, которая длится дольше земной жизни. Где бы мы не были, она доносится нашей молитвой в вечность, куда уходят души усопших. Именно поэтому помолиться дома и подать онлайн-записки за упокой – это проявление нашей любви к умершим и возможность вспомнить их добрые дела, когда они были еще здесь, рядом с нами", – отметил митрополит Епифаний.

Как помянуть умерших дома во время карантина: Епифаний дал советы

Епифаний также напомнил, что совершение заупокойных молитв на кладбищах переносятся на Троицкую поминальную субботу – 6 июня 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал прихожан придерживаться правил карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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