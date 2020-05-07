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7 мая • обновлено в 16:45
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Как выехать из Украины? Границы закрыты, но есть лазейки – эксклюзив

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Несмотря на пандемию коронавируса, в Украине работают два десятка пограничных пропускных пунктов. То есть покинуть страну реально, но с ограничениями, а также в некоторых случаях с двухнедельной изоляцией.

Но пытаться найти билеты на автобус или поезд не стоит, ведь пересекать пункты пропуска можно лишь на личном легковом транспорте.

Что еще важно знать о выезде за границу, кого выпустят и в какие страны могут пустить жителей Украины – в материале OBOZREVATEL.

Как можно покинуть Украину

Сейчас только на автомобиле. Другие виды транспорта недоступны. Ограничения действуют даже для пешего перехода.

Тем не менее выехать из страны можно, и для этого Государственная пограничная служба оставила порядка двух десятков специальных пунктов. Они действуют со всеми странами-соседями Украины:

  • с Польшей – Ягодин (Волынская область), Краковец (Львовская);

  • с Венгрией – Тиса (Закарпатская область);

  • с Румынией – Дякове, (Закарпатская область), Порубне (Черновицкая);

  • с Россией – Юнаковка (Сумская область), Гоптовка (Харьковская), Бачевск (Сумская), Меловое (Луганская), Сеньковка (Черниговская);

  • с Молдовой – "Паланка-Маяки-Удобне", Старокозаче и Рени (Одесская область), Могилев-Подольский (Винницкая);

  • с Беларусью – Сеньковка, Новые Яриловичи и Славутич (Черниговская область), Выступовичи (Житомирская), Доманове (Волынская);

  • со Словакией – Ужгород (Закарпатская область).

Актуальная карта

Актуальная карта

Такой формат работы продолжится до особого распоряжения Кабинета министров. В Госпогранслужбе отдельно отметили, что украинцы и члены их семей, которые зарегистрированы в Крыму, имеют полное право и возможность попасть на временно оккупированную территорию. А граждане, зарегистрированные на подконтрольной Украине территории, имеют возможность спокойно выехать из Крыма.

Важно отметить. Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в ближайшее время будут открыты еще два пункта пропуска – Рава-Русская и Скадовский морской порт. Правда, как сообщили OBOZREVATEL в Госпогранслужбе, официального решения пока нет.

Пустят ли в другую страну

Во всех странах-соседях Украины из-за пандемии были введены отдельные правила приема граждан. Если их структурировать, то получится так:

  • Беларусь. Для всех, кто въехал в страну, действует двухнедельная самоизоляция. До ее окончания государство покидать нельзя;

  • Польша. Въезд иностранцам пока запрещен. Но есть лазейки. Во-первых, авиакомпания МАУ уже организовывает рейсы для заробитчан, у которых есть медстраховка и официальное трудоустройство на срок от 3-х месяцев. Во-вторых, попасть в страну могут граждане Польши, члены их семей, иностранцы с польской картой, дальнобойщики, а также иностранцы с разрешением на работу.

  • Словакия. Границы официально закрыты.

  • Венгрия. Границы закрыты, но есть законные лазейки. Существует возможность отправить запрос в главное управление полиции Венгрии. Там могут официально разрешить въезд на определенных условиях (медстраховка, справки и т.д.). Проезд через границу только на легковом автомобиле или микроавтобусе, пригодном для перевозки не более 9 пассажиров. Также страну можно использовать для транзита в Западную Европу.

  • Молдова и Румыния – границы закрыты.

  • Россия. Граница закрыта. На территорию страны могут попасть жители ОРДЛО Украины.

Граница Украины

Граница Украины

Что делать с обсервацией

Как рассказал OBOZREVATEL спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, есть два порядка изоляции всех тех, кто пересек границу и попал в Украину.

Первый – двухнедельная обсервация. За ее проведение отвечает Национальная полиция. Второй вариант – самоизоляция.

"Для этого нужно установить на свой смартфон приложение "Дій Вдома". В этом случае на границе просто проверяют его и пропускают конкретного человека. Если же люди отказываются установить приложение или не могут по техническим причинам, то мы их пропускаем, но информируем об этом полицию и врачей. Те, в свою очередь, отправляют таких людей, согласно принятым нормам, на обсервацию", – пояснил Демченко.

Приложение

Приложение

До какого момента будут действовать ограничения

Ранее OBOZREVATEL детально писал, что, вероятно, украинские границы будут работать с ограничениями до июля-августа. То есть нынешнее положение дел сохранится еще на несколько месяцев и в большей степени зависит от двух факторов:

  • количества зараженных в Украине и в целом тенденции болезни;

  • мер, которые принимаются в странах-соседях.

Именно поэтому точно спрогнозировать, когда полноценно разрешат ездить за пределы Украины, нельзя. Единственный плюс в этой ситуации – отдельные страны Европы уже ослабляют карантин.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Карантин в Украине
Персона
Андрей Демченко
Место
Украина
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