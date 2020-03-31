В Израиле сделали наглядный ролик о механизме передачи коронавируса в обществе.

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Видео было опубликовано в Telegram-канале Los Solomas и быстро разлетелось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Наглядно показали, как передается инфекция. Посмотрите и будьте осторожны!" – подписали видеоролик.

Как передается коронавирус человеку: процесс показали на видео

Так, все зараженные поверхности в ролике выделили красным. На кадрах видно, как вирус передается от первого человека, которых чихнул в свою ладонь, к другим: девушке, взявшейся за одну с молодым человеком дверную ручку, мужчине, который неосмотрительно нажимает на уже зараженную кнопку лифта, девушке, которая берет конверт о носителя инфекции и другим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ сделали уточнение: коронавирус передается посредством капель через воздух и контактным способом, аэрогенным путем заражение не происходит.

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