Как отправлять ребенка в детсад в условиях пандемии: в ЦОЗ дали рекомендации

В случае, если дома у малыша появились едва выраженные респираторные симптомы, родителям не стоит вести его в садик

Малышам же нельзя брать с собой в заведение игрушки или забирать их оттуда

Теперь родители должны приводить и забирать ребенка из сада только в маске и соблюдая дистанцию с другими людьми

В Украине с 1 июня открыли детские сады, но установили новые правила для посещения

В Украине с 1 июня, после очередного этапа ослабления карантина, снова разрешили работать детским садикам. Однако родителей призвали объяснить детям новые правила о том, как теперь вести себя в таких заведениях.

Соответствующие рекомендации по посещению детских садов в условиях пандемии предоставили в Центре общественного здоровья. Они опубликованы на странице ЦОЗ в Facebook.

Прежде всего отмечается, что в детсадах должны соблюдают требования постановления главного санитарного врача страны от 21.05.2020 г. №25 "Об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" .

В Украине открыли детсады, но установили новые правила для посещения

Как известно, отныне, приводя и забирая ребенка из детсада, родители должны использовать защитную маску и соблюдать физическое дистанцирование (не менее одного метра) с другими людьми.

Также сейчас нельзя позволять ребенку брать с собой в садик игрушки из дома и забирать игрушки из садика домой.

В случае, если дома у ребенка появились респираторные симптомы (кашель, насморк, боль в горле), даже если они едва выражены, родителям не стоит вести его в садик.

"Так вы подвергаете опасности воспитателей, других детей и их семьи. В случае респираторных симптомов у ребенка – обязательно обратитесь к семейному врачу или педиатру", – говорится в сообщении.

Кроме этого, используя антисептики для рук, стоит обращать внимание – с какого возраста, по инструкции производителя, этим средством может пользоваться ребенок.

Как отмечают в ЦОЗ, именно родители должны быть примером для ребенка в правилах соблюдения физического дистанцирования, гигиены рук, респираторной гигиены и этикета кашля.

Также подчеркивается важность обучать ребенка этим правилам. Родителям советуют делать это в игровой форме или используя разработанные дидактические материалы.

Facebook/Центр общественного здоровья

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине детские сады рискуют стать новым очагом распространения коронавируса. Дети часто переносят заболеваемость COVID-19 бессимптомно, но могут заражать других. Длительное пребывание в закрытом помещении и тесный контакт с воспитателями грозит закончиться очередной вспышкой.

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