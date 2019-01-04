"Как отдохнуть после отдыха?" Пропагандистку Путина проклинают в сети из-за Магнитогорска

Пропагандистка канала "Россия-1" Ольга Скабеева нарвалась на критику сограждан после публикации фото с последствиями празднования Нового года.

Свое лицо с подписью "Думаю, как отдохнуть от отдыха" ведущая выставила в Instagram.

Россияне возмутились тому, что во время трагедии в Магнитогорске, где жертвами взрыва газа в доме стали 39 человек, публичное лицо веселится и хвастается этим в сети.

"Это кошмар какой-то! Сначала "соболезнует" Магнитке, посты о пожертвовании размещает, а потом фотки с отдыха со счастливой улыбкой. Но не всё лицо показала. Это что-то значит!", — пишут под фотографией комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Магнитогорске назначили ''виновными'' в трагедии украинцев.

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