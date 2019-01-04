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"Как отдохнуть после отдыха?" Пропагандистку Путина проклинают в сети из-за Магнитогорска

5.1тЧитать материал на украинском

Пропагандистка канала "Россия-1" Ольга Скабеева нарвалась на критику сограждан после публикации фото с последствиями празднования Нового года.

Свое лицо с подписью "Думаю, как отдохнуть от отдыха" ведущая выставила в Instagram.

Россияне возмутились тому, что во время трагедии в Магнитогорске, где жертвами взрыва газа в доме стали 39 человек, публичное лицо веселится и хвастается этим в сети.

"Это кошмар какой-то! Сначала "соболезнует" Магнитке, посты о пожертвовании размещает, а потом фотки с отдыха со счастливой улыбкой. Но не всё лицо показала. Это что-то значит!", — пишут под фотографией комментаторы.

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"Как отдохнуть после отдыха?" Пропагандистку Путина проклинают в сети из-за Магнитогорска

"Как отдохнуть после отдыха?" Пропагандистку Путина проклинают в сети из-за Магнитогорска

"Как отдохнуть после отдыха?" Пропагандистку Путина проклинают в сети из-за Магнитогорска

"Как отдохнуть после отдыха?" Пропагандистку Путина проклинают в сети из-за Магнитогорска

"Как отдохнуть после отдыха?" Пропагандистку Путина проклинают в сети из-за Магнитогорска

"Как отдохнуть после отдыха?" Пропагандистку Путина проклинают в сети из-за Магнитогорска

"Как отдохнуть после отдыха?" Пропагандистку Путина проклинают в сети из-за Магнитогорска

Как сообщал OBOZREVATEL, в Магнитогорске назначили ''виновными'' в трагедии украинцев.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
РоссияМагнитогорск
Теги
Магнитогорск Новости Россиивзрывывзрыввзрыв дома
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CARGO 100
CARGO 100
Селюки, вы уже давно должны утонуть в траурных слезах ...
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Пропоную глянути відео в ютубі ,як мєнти фсбешників на газелі ,мочили .Газель загружена взривчаткою ,рванула.,чути постріли і чотири свідки які вже ніколи нічого нікому не роскажуть.
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Галицький Данило
Галицький Данило
А шо здесь удивляться, не одна гармошка порвана, балалайка в дребезги, за упокой рабов гундяевых, стекломоя декалитры пропиты! Что интересно, все тела опознаны, спасательные работы прекращены, А-А-А о троих взорваных, застреляных в маршрутке, рядом со взорвавшемся домом, МОЛЧОК-ИХТАМНЕТ!
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