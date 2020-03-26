Как обезопасить себя при доставке на дом во время карантина: важные советы

Во время карантина из-за коронавируса украинцы стали делать больше заказов с доставкой на дом.

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Эксперт по безопасности, генеральный директор холдинга охранных предприятий "Шериф" Дмитрий Стрижов рассказал УНИАН, какие меры следует соблюдать, принимая такой заказ.

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"Статистика утверждает, что до 70% краж совершается либо по наводке, либо по подсказке тех, кто знает, где лежит ценное… Нельзя сказать, что "такая-то служба доставки" является наводчиком. Наводчиками являются люди", – отметил он.

По словам Стрижова, задача каждого – минимизировать посещение своего жилья посторонними людьми.

"Заказав доставку, всегда лучше выйти за дверь или даже спуститься в подъезд. Чтобы посторонние лица не знали, где вы живете. Это дополнительная профилактика безопасности", – посоветовал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, учитывая распространение коронавируса, доставка еды на дом стремительно набрала популярность. Фактически в Китае это было единственное, что работало во время изоляции города Ухань.

Мы изучили опыт испанских ресторанов и служб доставки и подготовили идеи, которые позволяют безопасно готовить и доставлять еду.

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