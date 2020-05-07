Как не заразиться Covid-19 от кофе на вынос: медик озвучил рекомендации

Существует теоретическая опасность заражения коронавирусом Covid-19 при покупке кофе на вынос, если продавец является бессимптомным носителем.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Риск есть. Он минимальный, но он есть", – заметил он.

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"Теоретически возможно заразиться таким образом, но практически невозможно заразиться через стакан. Продавец возьмет стакан, нальет кофе, закроет и всё. А вы можете то место, которое будете прикладывать к губам, "сосочек" на крышке, протереть", – пояснил медик.

По его словам, для этого можно воспользоваться влажной спиртовой салфеткой или обычной сухой, смоченной спиртовым раствором дезинфектора с содержанием спирта не менее 60%.

Риск заражения от кофе на вынос минимален, но он есть

"Но если вы боитесь, то лучше вообще не покупать кофе в ларьках", – посоветовал Бережнов.

Как писал OBOZREVATEL, 4 мая в Киеве утвердили правила для работы фаст-фудов, кофеен и МАФов на период карантина. Им придется работать исключительно на вынос и обеспечивать покупателей средствами защиты. Продажа фаст-фуда и напитков должна осуществляться через специальное окно выдачи. МАФы должны установить дозаторы с антисептиками и выдавать покупателям одноразовые салфетки и перчатки.

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