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5 января • обновлено в 17:41
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Фаш*к Донецкий
Фаш*к Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

Как нацисты ловили людей в Донецке в новогоднюю ночь

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Пока вне оккупации ели салаты и запивали шампанским, в оккупированном рф Донецке ловили людей в лучших нацистских традициях. И ловили людей отнюдь не мифические солдаты НАТО, а русские нацисты и пособники русских оккупантов. Ща расскажу об этом подробнее.

Итак, начнем издалека, чтобы был более понятен весь трагип*здец ситуации. В оккупированном рф Донецке типа отменили комендантский час [если кто не в курсе, то именно комендантский час и вооруженные макаки на улицах - это показатель свободы от Америки, ага]. Почему типа? Все просто: ты конечно можешь ходить вечером по улицам, но обязательно с документами и только с паспортом рф или дынырийским аусвайсом. Все. Если у тебя спрашивает макака документы и документы у тебя не скрепные, значит ты едешь в ровд местных полицаев до выяснения личности.

Но нацисты все равно в Киеве. Но нацисты притесняют русскоговорящих. И фошизды тоже в Киеве. И во Львове. А в Донецке нацистов нет, просто вечером ты не имеешь права ходить, с*ка, с настоящими документами, только с русскими или сомалийскими ксивами. Также ты не имеешь права кататься по Донецку на авто с автономерами Украины, только с дынырийскими. С*ка, даже гитлеровцы на оккупированных до такого не додумались, а рф смогла [даже Геббельс ах*ел бы от такого].

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Сорри, отвлеклись от темы. Теперь поговорим о том, как на новый год в Донецке ловили людей в лучших традициях гестапо. Дано: центральная площадь города, йолка, празнык, холопы. Холопы пришли посмотреть на йолку в центр города и почувствовать себя немножко людьми, ведь на улицу после 10 люди стараются не ходить [один х все закрыто та и за годы оккупации выработалась привычка - с работы сразу домой]. Также в спектакле участвуют макаки, они же русскоговорящие нацисты, в задачи которых входит ловить людей в лучших традициях гитлеровцев.

На площади лысого сифилитика фактически никого не трогают патрули, разве изредка выдергивают самых пьяных и самых подозрительных, похожих на шпийонов. Как можно макаке с двумя классами образования на глаз вычислить шпийона в новогоднюю ночь? Этого даже макаки не знают, если честно. Это тупо дело случая и не более того.

А дальше начинается самое интересное: у того, кому не повезло, абизяна с IQ табуретки проверяет документы и... И если у того, кому не повезло, Украинские документы при себе, то... С новым годом, холоп - прям с центральной площади Донецка, в новогоднюю ночь, ты ехаешь с макаками в бобике и такими же как ты невезучими в типа ровд к полицаям, чтобы выяснили шо ты за личность. Как вам такой подарок от дынырийского деда мороза?

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Скажу даже больше: на самОй центральной площади Донецка старались меньше кого трогать, но если ты отошел метров 200 от йолки, то алееее, оп! Привет, холоп! Документы давай и ехай с нами давай, если не взяли с собой аусвайс рыфы или сомалийскую грамоту. Ты с детьми пришел на йолку посмотреть, но с украинскими документами? Пох*й, в бобик давай грузись и ехай. Ты с компанией, вы вобще не пили и просто пришел посмотреть на пьяные рожи, но при тебе украинские документы? Не быкуй и ехай в ровд к макакам. Тебе не повезло, так бывает.

Вот, кстати скрины мне прислали, подтверждающие мои слов:

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Скриншоты

И да - врядли роспропаганда расскажет о том, что в Донецке таким же образом ловили людей в кабаках и кафешках. Причина та же и схема точно такая же: у тебя при себе украинские документы и ты сидишь в кафе на новый год - п*здец тебе, дынырийский дед отморозь в лице вооруженных макак, выполняющих функцию аленей, тебя выдергивает из-за стола и везет в ближайшее ровд к полицаям для выяснения личности. И пох*й, что ты сидишь за столом с родственниками, с любимой или с детьми - или поедешь, или по морде получишь прикладом от макаки, которая умеет считать тупо на пальцах одной руки и в слове х*й сделает минимум 4 ошибки. Или ты едешь сам, типа добровольно, или ты получишь в грызло, или тебя увезут прям с кафешки на скорой. Выбирай, холоп, ты ж в "свободной" "стране" живешь, just do it ! Ну, а то, сколько ты заплатил за столик, не парит вoобще никого - нацисты на работе, ты попался с не арийскими документами, поэтому сам виноват.

Одним словом, новый год для многих получился так себе в Донецке: не особо прибавляет чувства праздника, когда тебя пакуют макаки в новогоднюю ночь в центре города и везут выяснять в ровд твою личность. В итоге ровд полицаев дыныры были тупо переполнены теми, кому не повезло, теми, кто не имели при себе или не имеют вобще документов высшей расы.

Мораль. Ждем, когда православнутые зомбаки в лице коллаборантов дыныры и русской фашни будут делать всем тем, у кого есть украинские документы, такие же повязки на рукава, которые гитлеровцы заставляли носить евреев во время Второй мировой. И да - нацисты в Киеве, а не в Донецке, не забываем.

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