Как избежать пожара на Новый год: украинцам дали пять важных советов

Праздничная елка является самым частым источником пожаров на Новый год. Для того, чтобы избежать печальных инцидентов, стоит помнить о пяти простых правилах безопасности.

О них в эфире ObozTV рассказал начальник отдела исследований и статистики пожаров института гражданской защиты Руслан Климась. По его словам, на первом месте среди угроз пожара стоит небрежность взрослых, которые не учат детей, как правильно себя вести в новогодние праздники.

"Перед тем, как ставить елку, вы должны выбрать место у себя дома, чтобы оно было максимально безопасным для вас и других людей. Например, нужно ставить елку подальше от легковоспламеняемых материалов – портьер, штор, тюли. Желательно, чтобы расстояние было не меньше метра", – пояснил Климась.

Елку обязательно нужно установить на устойчивом основании, продолжил эксперт. Если у вас нет специальной треноги, то нужно выбрать подходящую тару и засыпать её песком, чтобы елка крепко держалась.

"Желательно не украшать елку горючими материалами, такими как бумажные игрушки, вата, марлевые игрушки. И нужно убедиться в качестве гирлянды, которую мы хотим повесить на елку. Я бы советовал покупать гирлянды промышленного производства в специально отведенных для этого магазинах", – добавил он.

Новогодние елки – самая частая причина пожаров на праздники

Также Климась обратил внимание на то, что в случае покупки искусственной елки обязательно нужно обратить внимание на её качество. Ведь нередко встречаются новогодние деревья, изготовленные из пожароопасных материалов, или обработанные такими материалами, которые повышают воспламеняемость.

"Любые подобные продукты, представляющие пожарную опасность, должны быть должным образом сертифицированы", – подчеркнул эксперт.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как правильно выбрать праздничную елку в этом году. Как выяснилось, наличие у дерева чипа – это еще не гарантия качества.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.