"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев

Народный депутат VII созыва от "Свободы", языковед, общественный и политический деятель Ирина Фарион попала в скандал из-за резкого высказывания в сторону евреев.

В ответ на письмо израильского национального мемориала Холокоста о невозможности признания Митрополита Шептицкого праведником народов мира Фарион выругалась на странице в Facebook.

"Как эти уроды опротивели! Организовали нам Голодомор, сейчас руками бесноватой черни захватили власть и еще пихают свои грязные лапы к нашим выдающимся личностям", – написала она.

Ирина Фарион Униан

Заявление Фарион прокомментировал директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский у себя на странице. Он подчеркнул, что нардеп оскорбила евреев.

Под его публикацией пользователи оставили более двух сотен гневных комментариев. Фарион назвали антисемиткой, городской сумасшедшей и отметили, что за такое высказывание ее необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Как писал OBOZREVATEL ранее, главный раввин Украины попросил израильский национальный мемориал Холокоста восстановить историческую справедливость по отношению к митрополиту Андрею Шептицкому.

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