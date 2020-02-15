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15 февраля • обновлено в 15:32
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"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев

1.7т
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Народный депутат VII созыва от "Свободы", языковед, общественный и политический деятель Ирина Фарион попала в скандал из-за резкого высказывания в сторону евреев.

В ответ на письмо израильского национального мемориала Холокоста о невозможности признания Митрополита Шептицкого праведником народов мира Фарион выругалась на странице в Facebook.

"Как эти уроды опротивели! Организовали нам Голодомор, сейчас руками бесноватой черни захватили власть и еще пихают свои грязные лапы к нашим выдающимся личностям", – написала она.

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Ирина Фарион

Ирина Фарион

Униан

Заявление Фарион прокомментировал директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский у себя на странице. Он подчеркнул, что нардеп оскорбила евреев.

Под его публикацией пользователи оставили более двух сотен гневных комментариев. Фарион назвали антисемиткой, городской сумасшедшей и отметили, что за такое высказывание ее необходимо привлечь к уголовной ответственности.

"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев
"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев
"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев
"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев
"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев
"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев
"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев
"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев
"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев
"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев
"Как эти уроды опротивели!" Фарион попала в громкий скандал из-за евреев

Как писал OBOZREVATEL ранее, главный раввин Украины попросил израильский национальный мемориал Холокоста восстановить историческую справедливость по отношению к митрополиту Андрею Шептицкому.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Холокост
Персоны
Эдуард Долинский Ирина Фарион
Место
Украина
Тег
скандалы
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Комментарии
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Респект пані Фараон. Пейсаті розперезались-треба нагадати про ГОНТУ та Залізняка
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Она права, пейсатые оккупировали Украину! Пока они будут править нашей страной - нам никогда не вырваться из нищеты! Тоже самое и кац апии касается, там еще хуже ситуация - одни ротенберги и абрамовичи имеют 90% состояния всей страны, пейсатые дружбаны пупкина!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А то последние годы у власти одни евреи и ничего хорошего украинцам они так и не сделали а только воруют и разворовывают
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