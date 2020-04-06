Сегодня я расскажу, как восстановиться после сложного дня, направить энергию в нужное русло и выйти из состояния стресса и депрессии.

Нам всем нужна энергия. Она помогает вставать по утрам и добиваться целей. В узком смысле мы получаем энергию из еды и тратим на движение — работу мозга, мышц, внутренних органов и всех клеточек организма. Но в более широком смысле энергия — это наши жизненные силы. И тратим мы энергию тоже по-разному — иногда эффективно, а временами не очень. Энергия, которую мы могли бы использовать на общение с близкими, решение интересных задач и другие приятные вещи, расходуется нам во вред.

Продолжительный стресс и беспокойства — главный пожиратель наших жизненных сил.

Постоянное психологическое напряжение приводит к мышечному напряжению и различным заболеваниям, провоцирует спазмы и боли, ведет к хронической усталости.

К счастью, выход из хронического стресса есть и это - Практика осознанности.

Делать это можно с помощью дыхательных упражнений Даосских практик. Даосские практики учат нас быстро переключаться между двумя состояниями — стрессовым и спокойным.

Сегодня я покажу вам эффективное упражнение из комплекса Цигун, которое поможет вам быстро восстановить психическую и физическую энергию.

Повторяйте за мной и делитесь своими впечатлениями.

Желаю всем спокойствия и умиротворения.

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