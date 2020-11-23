Как будут штрафовать за маски: в МВД дали объяснение

Правоохранители будут накладывать штрафы за отсутствие защитной маски или ее ненадлежащее ношение в случае, если нарушитель откажется исправить свое нарушение.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко. "За неправильное ношение маски можно будет выписывать штраф уже на месте, но я думаю, что наши граждане с пониманием отнесутся к этой процедуре и после предупреждений полицейских будут одевать маску, и тогда штраф им не будет угрожать", – сказал он.

Мартыненко добавил: "Если это злостный нарушитель, конечно, надо будет его наказывать. Если есть неисполнение закона, дальше будут соответствующие последствия".

Советник также сообщил, что право накладывать штрафы за отсутствие маски или ее неправильное ношение могут также органы местного самоуправления и государственная эпидемиологическая служба. "Они так же могут проверять соблюдение этих требований".

"Но хотелось бы, чтобы они также больше занимались предупреждением, а не наказывали. Хотя, если не будет доходить мирными путями, то придется наказывать", – сказал Мартыненко.

Отвечая на вопрос, будут ли наказывать мэров городов, которые отказались выполнять требования карантина, он объяснил, что этот вопрос лежит в правовой плоскости. В частности, имело ли место политическое заявление мэра, призывал ли он к нарушению закона, принимал ли соответствующее решение городской совет.

Вместе с тем Мартыненко отметил: если мэр города не соблюдает требований о правилах использования защитных масок, он может быть привлечен к административной ответственности как любой другой гражданин.

Как писал OBOZREVATEL, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1000-IX, который предусматривает штраф за неношение или неправильное ношение защитной маски в общественных местах в размере от 170 до 255 гривен.