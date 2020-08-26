Как будут работать школы в Украине с 1 сентября: Минздрав опубликовал полный перечень правил и запретов

Министерство здравоохранения Украины опубликовало полный перечень нововведений в работе школ в условиях эпидемии коронавируса.

Документ обнародовали на сайте Минздрава. В учебных заведениях ограничат массовые мероприятия, проведут разметку территории и запретят организацию питанию по типу "шведского стола".

вход в школу разрешен только при наличии защитной маски или респиратора.

Ученикам 1-4 классов разрешили передвигаться по учебному заведения без масок или респираторов.

Дозаторы и антисептики будут находиться только на входе в заведение, а ученикам и учителям рекомендуют мыть руки после каждого урока.

В школах должно быть необходимое количество жидкого мыла, бумажные полотенца, работать электросушилки для рук.

Массовые мероприятия ограничат, в том числе собрания, заседания, конкурсы, праздники.

В школах должны находиться отдельные контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, салфеток.

В медпунктах школ в достаточном количестве должны быть маски, перчатки, антисептики, термометры.

Учителям необходимо провести разметку на территории школ для организации отдельных схем передвижения учеников различных возрастных групп, в том числе, дети должны пользоваться запасными выходами.

В регионах "оранжевого" уровня эпидемической опасности учителям рекомендуют преподавать в прозрачных щитках, а в "зеленой" или "желтой" зоне достаточно просто соблюдать социальную дистанцию.

В школах должны быть размещены плакаты, банеры с информацией о коронавирусе.

Через каждые 10 минут рекомендуется проветривать помещения.

Если хотя бы у одного ученика в классе подтвердится заражение коронавирусом, весь класс должен будет уйти на самоизоляцию.

В течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одном кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин. По возможности проводить уроки на открытом воздухе.

В расписании занятий руководству учебных заведений необходимо предусмотреть возможность разного времени начала и окончания занятий/перерывов для разных классов.

Запрещается организация питания по типу "шведского стола" и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков.

В школьном транспорте необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 градусов.