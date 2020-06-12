Кабмин утвердил новую карту районов в Украине: что изменится

Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил новый проект районирования областей Украины, а также создание территориальных громад.
Согласно решению правительства, общее количество районов в стране составит 129, тогда как сейчас – 490 (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).
Кабмин утвердил новую карту районов в Украине
Одна из причин таких изменений – диспропорции по населению в существующих районах. Например, в Полесском районе Киевской области живет 5622 человека, а в Харьковском районе – 182 100 людей. Кроме того, есть проблема с надобностью РГА.
При этом Кабмин согласовал, что в 2020 году территориальное устройство Украины остается прежним, а новое районирование произойдет со следующего года.
Создание новых районов
Винницкая область (тысяч населения)
Винницкий – 766,4
Гайсинский – 243,3
Могилев-Подольский – 205,2
Тульчинский – 157,2
Хмельницкий – 188,3
Волынская область
Владимир-Волынский – 174,7
Камень-Каширский – 132,4
Ковельский – 271
Луцкий – 457,3
Днепропетровская область
Днепровский – 1245,7
Каменской – 439
Криворожский – 772,3
Никопольский – 262,6
Новомосковский – 171,7
Павлоградский – 315,1
Донецкая область
Бахмутский – 211,4
Волновахский – 146
Горловский – 690,6
Донецкий – 1503,4
Кальмиусский – 122,6
Краматорский – 568
Мариупольский – 521,1
Покровский – 402,7
Житомирская область
Бердичевский – 169,3
Житомирский – 617,1
Коростенский – 262,1
Новоград-Волынский – 171,7
Закарпатская область
Береговский – 199,8
Мукачевский – 254,6
Тячевский – 268,1
Ужгородский – 255,8
Хустский – 278,6
Запорожская область
Бердянский – 167,4
Васильковский – 188,7
Запорожский – 874,2
Мелитопольский – 286,6
Пологовский – 189
Ивано-Франковская область
Ивано-Франковский – 490,7
Калушский – 286,5
Коломыйский – 278,2
Косовский – 117,8
Надворнянский – 200
Киевская область
Белоцерковский – 423
Бориспольский – 290,4
Бучанский – 422,6
Обуховский – 202,1
Переяславский – 153,9
Фастовский – 228,9
Кировоградская область
Голованевский – 124,9
Кропивницкий – 448,1
Новоукраинский – 142,7
Александрийский – 229,8
Луганская область
Алчевский – 442,8
Антрацитовский – 296,8
Должанский – 207,7
Луганский – 535,2
Сватовский – 82,5
Северодонецкий – 384,1
Старобельский – 119,3
Счастьенский – 81,2
Львовская область
Дрогобычский – 239
Золочевский – 163,3
Львовский – 1124,5
Самборский – 227,7
Стрыйский – 327,7
Червоноградский – 233
Яворовский – 206,9
Николаевская область
Баштанский – 140,5
Вознесенский – 182,5
Николаевский – 656,3
Первомайский – 151,8
Одесская область
Белгород-Днестровский – 201,4
Болградский – 154,5
Измаильский – 206,2
Одесский – 1413
Подольский – 229,9
Раздельнянский – 175,4
Полтавская область
Кременчугский – 399,4
Лубенский – 194,4
Миргородский – 206,2
Полтавский – 600,5
Ровненская область
Варашский – 139
Дубенский – 170,4
Ровненский – 634,9
Сарненский – 213
Сумская область
Конотопский – 204,2
Ахтырский – 169,2
Роменский – 113,7
Сумской – 405,9
Шосткинский – 188,5
Тернопольская область
Кременецкий – 155,6
Тернопольский – 495,2
Чертковский – 395,1
Харьковская область
Изюмский – 181,6
Красноградский – 131,2
Купянский – 137,2
Лозовской – 154,6
Люботинский – 156,2
Харьковский – 1712,8
Чугуевский – 202,2
Херсонская область
Генический – 122,4
Новокаховский – 323,7
Херсонский – 591,5
Хмельницкая область
Дунаевский – 147,5
Каменец-Подольский – 203,1
Староконстантиновский – 183,4
Хмельницкий – 470
Шепетовский – 260,7
Черкасская область
Звенигородский – 225,2
Золотоношский – 142,3
Уманский – 257,5
Черкасский – 581,4
Черновицкая область
Сторожинецький – 253,8
Хотинский – 157,8
Черновицкий – 492,8
Черниговская область
Нежинский – 228,7
Новгород-Северский – 158,1
Прилуцкий – 158,2
Черниговский – 482,8
Автономная республика Крым
Бахчисарайский – 130,4
Белогорский – 122,7
Джанкойский – 117,9
Евпаторийский – 260,5
Керченский – 212,9
Курманский – 134
Перекопский – 122,8
Симферопольский – 519,4
Феодосийский – 227,6
Ялтинский – 192,8
Создание территориальных громад
В Украине запланировано создание 1470 территориальных громад:
Волынская область – 54
Полтавская область – 61
Днепропетровская область – 86
Сумская область – 51
Николаевская область – 52
Кировоградская область – 49
Черкасская область – 67
Ивано-Франковская область – 62
Ривненская область – 64
Винницкая область – 63
Закарпатская область – 64
Киевская область – 69
Черниговская область – 57
Харьковская область – 56
Луганская область – 37
Одесская область – 91
Черновицкая область – 52
Запорожская область – 67
Херсонская область – 49
Тернопольская область – 55
Хмельницкая область – 60
Донецкая область – 66
Житомирская область – 65
Львовская область – 73.
Как сообщал OBOZREVATEL, писатель Андрей Любка считает, что создавая фактически "венгерский" Береговский район Закарпатской области, украинская власть пошла на первые уступки Будапешту.
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