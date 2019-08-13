К Земле мчится гигантский астероид: астрономы прояснили угрозу столкновения

Астероид 2006 QV89, который приближается к Земле, не может с ней столкнуться из-за траектории движения.

К такому выводу пришли астрономы университета Гавайских островов, передают "РИА-Новости".

"К сожалению, мы не смогли проследить за еще одним опасным объектом, астероидом 2019 NX5, который сблизился с Землей в середине июля, когда у нас не было доступа к телескопам. Мы очень удовлетворены, что нам удалось поймать 2006 QV89 до того, как закрылось окно наблюдений, и еще больше рады тому, что этот объект не столкнется с планетой", — заявил астроном Дэвид Толен.

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Астероид приближается к Земле РИА-Новости

Сообщается, что данное небесное тело относится к числу так называемых "аполлоновских астероидов" — малых небесных тел, проходящих сравнительно близко от Солнца. Поэтому 2006 QV89 посещает окрестности Земли довольно часто, но из-за этого возникают сложности с определением его орбиты и оценкой реальной опасности.

Ближайшее сближение астероида с Землей произойдет в начале сентября, но специалисты с помощью сверхчувствительного телескопа смогли доказать, что ни в ходе нынешнего сближения, ни в следующем году, они не столкнутся.

Также расчеты показывают, что очень мала вероятность, что это произойдет в последующие сто лет, так что теперь 2006 QV89 не относится к числу потенциально опасных околоземных астероидов

Как сообщал OBOZREVATEL, к Земле также мчится крупный астероид Апофис. Представляет ли он опасность для Земли зависит от того, на какой высоте он пройдет.

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