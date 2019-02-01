К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

В Харьковской области первая религиозная община РПЦ присоединилась к Православной церкви Украины – прихожане с. Дмитровка Богодуховского района.

Об этом в Facebook сообщила депутат Харьковского областного совета Ольга Львова, которая присутствовала в момент принятия решения в храме.

"Дмитровская религиозная община первая в Богодуховском районе с благословения епископа Митрофана осуществила переход в поместную Православную церковь Украины", – написала она. Более того, приход первым на Слобожанщине сменил подчинение.

Facebook Ольга Львова

Facebook Ольга Львова

Львова отметила, что службу провели священники ПЦУ отец Василий и отец Андрей.

Депутат также поблагодарила общину от председателя Богодуховской РГА Владимира Шарова и от себя лично за приглашение на богослужение, посвященное знаменательному событию.

"Поддерживаем право людей, которые хотят ходить на службу в единой Украинской независимой церкви. Все решает общество. Я думаю, это первый шаг. Каждая община Богодуховщины, которая решит присоединиться к поместной церкви, будет защищена", – отреагировал в Facebook Шаров.

Facebook Ольга Львова

Facebook Ольга Львова

Facebook Ольга Львова

Facebook Ольга Львова

Facebook Ольга Львова

Facebook Ольга Львова

Facebook Ольга Львова

Facebook Ольга Львова

Facebook Ольга Львова

Facebook Ольга Львова

Как сообщал OBOZREVATEL, к новосозданной поместной Православной церкви Украины присоединились уже более 120 приходов РПЦ.

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