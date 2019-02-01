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К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

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В Харьковской области первая религиозная община РПЦ присоединилась к Православной церкви Украины – прихожане с. Дмитровка Богодуховского района.

Об этом в Facebook сообщила депутат Харьковского областного совета Ольга Львова, которая присутствовала в момент принятия решения в храме.

"Дмитровская религиозная община первая в Богодуховском районе с благословения епископа Митрофана осуществила переход в поместную Православную церковь Украины", – написала она. Более того, приход первым на Слобожанщине сменил подчинение.

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К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

Львова отметила, что службу провели священники ПЦУ отец Василий и отец Андрей.

Депутат также поблагодарила общину от председателя Богодуховской РГА Владимира Шарова и от себя лично за приглашение на богослужение, посвященное знаменательному событию.

"Поддерживаем право людей, которые хотят ходить на службу в единой Украинской независимой церкви. Все решает общество. Я думаю, это первый шаг. Каждая община Богодуховщины, которая решит присоединиться к поместной церкви, будет защищена", – отреагировал в Facebook Шаров.

К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

К ПЦУ присоединилась первая община РПЦ на Слобожанщине

Facebook Ольга Львова

Как сообщал OBOZREVATEL, к новосозданной поместной Православной церкви Украины присоединились уже более 120 приходов РПЦ.

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Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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