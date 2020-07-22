К ослаблению карантина не готовы 7 областей Украины, – Минздрав

Минздрав перечислил регионы, которые не готовы к ослаблению карантина. ZIK

По состоянию на 22 июля в Украине семь областей не готовы к смягчению противоэпидемических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава. За последние сутки из списка регионов, которым запрещается ослаблять карантин, исключили Винницкую область, но включили Тернопольскую.

Ограничения остались в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.

Загруженность коек, в частности, превышает допустимый показатель в Закарпатской области и составляет 70,08%.

Охват тестированием на COVID-19 ниже установленного значения в Черниговской области – 20,69.

В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.

Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в областях Украины по состоянию на 22 июля (Министерство здравоохранения Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин. Об этом на заседании правительства в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.