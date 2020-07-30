К чему снятся выпадающие зубы: ответ психотерапевта

Сон, в котором выпадают зубы, может говорить о том, что в какой-то момент человеку не удалось правильно оценить и проработать эмоциональные переживания.

Кроме того, такие грезы нередко указывают на проблему, к которой человек никак не решается подступиться, – без зубов за нее невозможно "ухватиться", пишет "Рамблер".

Такое мнение высказал психотерапевт Ричард Николетти, основываясь на теории сновидений Карла Юнга. Согласно ей, главный элемент в толковании снов – это понимание контекста. Это значит, что не стоит делать преждевременных выводов и думать, будто бы подобное сновидение неизменно сигнализирует о серьезной болезни. На самом деле его смысл может быть куда более тривиальным.

Но порой выпадающие зубы действительно предупреждают о болезни. Логика такова: отсутствие зубов не позволяет полноценно питаться, а значит, напрямую влияет на выживание.

Если во сне зубы выпадают не у вас, а у другого человека, зачастую это говорит о том, что отношения с этим человеком у вас напряженные. Однако выпадение зубов подчеркивает его уязвимость и как бы намекает вам на то, что бояться этого человека не стоит.

Как писал OBOZREVATEL ранее, для хорошего сна и полноценного отдыха мало просто спать определенное количество часов.