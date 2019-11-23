"Извинитесь, Зеленский!" Президент угодил в скандал в годовщину Голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский получил новую порцию критики в сети. В этот раз из-за годовщины Голодомора.

Пользователь Алексей Захарченко выразил возмущение тем, что в момент, когда Зеленский с женой принес свечу к памятнику жертвам Голодомора, там было пусто.

Он заявил, что еще утром десятки людей принесли к памятнику корзинки, лампадки и букеты, которые к моменту выступления президента исчезли.

"Уважаемый Владимир Зеленский, объясните пожалуйста, зачем вы убрали все лампадки и цветы, которые сегодня украинцы возложили к мемориалу памяти жертв Голодомора? Призываю вас извиниться за недопустимые и отвратительные действия вашей команды и протокола! В демократических европейских странах за подобные "действия" вас бы уже попросили уйти..." – написал Захарченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября Владимир Зеленский попал в громкий скандал:

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх на ежегодном Марше памяти жертв Бабьего Яра заявил, что Зеленский первым среди украинских президентов не принал участие в публичных памятных мероприятиях в день годовщины начала расстрелов.

Объединенная еврейская община поддержала Зеленского и выразила протест против заявлений Блайха, назвав его заангажированной политической фигурой с испорченной репутацией.

Позже в сети появились фото из Бабьего Яра с Зеленским в темных очках и цветами в руках, на которых заметили противоречия.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в свою очередь заявила, что Зеленский посетил мемориальный комплекс "Бабий Яр" как частное лицо.

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