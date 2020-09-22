Известный волонтер предупредил украинцев о тяжелой зиме из-за халатности к COVID-19

Основатель одного из крупнейших фондов помощи военнослужащим Виталий Дейнега считает, что зимой Украину ждет новая вспышка коронавируса.

На своей странице в Facebook он высказал мнение, что нынешние показатели заболеваемости – это только начало и в стране будет новая волна локдаунов.

"В завтрашней статистике по COVID-19 будет мама моего друга. Будет в графе умерших. В статистике за субботу там появилась моя жена, в графе "новые заболевания". Ей тяжело, но пока без паники. Болезнь – это не прикол, не сговор и не выдумка. Она тяжело переносится, она не лечится (только симптомы и сопутствующие заболевания). Она убивает", – отметил волонтер.

Дейнега подчеркнул, что с наступлением холодов в маршрутках станет еще теснее, а окна там и вовсе будут закрыты. К тому же, уже три недели дети ходят в школы и детские сады, а сезон отпусков закончился и все больше людей появляются на работах. Также волонтер подчеркнул, что в Киеве очереди на КТ необходимо ждать по две недели.

"Я думаю, что всех нас ждет новая волна локдаунов, вероятнее всего после выборов, когда будет уже поздно. Я думаю, что эта зима будет холодной и злой как никогда до этого. Никогда кроме зимы 2014-2015 годов, но тогда смерть гуляла только на фронте, а сейчас фронт за каждым окном, в каждой маршрутке, за каждым столом в офисе", – написал Дейнега.

По его мнению, зимой наступит коллапс медицинской системы в отдельных регионах.

Причиной тому Дейнега считает не только недостаточные усилия властей, но и отношения к пандемии самих украинцев.

"Что делать с торчащими носами в метро? Что делать с людьми, которые контактировали с больным, и все равно прутся куда из дома потому что "надо"? Что делать с продавцами и официантами со спущенными масками? А с фразой "и ладно у нас можно и так"? Дело в том, что мы в одной лодке, друзья и враги, вата и патриоты, сторонники Владимира и Петра. Не всех будут ждать иностранные клиники, и не всем из нас они способны помочь", – подытожил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 21 сентября в Украине официально были подтверждены 178 353 случая коронавирусной инфекции. Из них 2675 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3583 человека (+26 за сутки), а 78 184 пациентов (+672) полностью побороли болезнь.