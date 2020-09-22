Известный волонтер предупредил украинцев о тяжелой зиме из-за халатности к COVID-19

Виталий Дейнега считает, что зимой наступит коллапс медицинской системы
Он призвал украинцев более серьезно воспринимать коронавирус
Основатель одного из крупнейших фондов помощи военнослужащим Виталий Дейнега считает, что зимой Украину ждет новая вспышка коронавируса.
На своей странице в Facebook он высказал мнение, что нынешние показатели заболеваемости – это только начало и в стране будет новая волна локдаунов.
"В завтрашней статистике по COVID-19 будет мама моего друга. Будет в графе умерших. В статистике за субботу там появилась моя жена, в графе "новые заболевания". Ей тяжело, но пока без паники. Болезнь – это не прикол, не сговор и не выдумка. Она тяжело переносится, она не лечится (только симптомы и сопутствующие заболевания). Она убивает", – отметил волонтер.
Дейнега подчеркнул, что с наступлением холодов в маршрутках станет еще теснее, а окна там и вовсе будут закрыты. К тому же, уже три недели дети ходят в школы и детские сады, а сезон отпусков закончился и все больше людей появляются на работах. Также волонтер подчеркнул, что в Киеве очереди на КТ необходимо ждать по две недели.
"Я думаю, что всех нас ждет новая волна локдаунов, вероятнее всего после выборов, когда будет уже поздно. Я думаю, что эта зима будет холодной и злой как никогда до этого. Никогда кроме зимы 2014-2015 годов, но тогда смерть гуляла только на фронте, а сейчас фронт за каждым окном, в каждой маршрутке, за каждым столом в офисе", – написал Дейнега.
По его мнению, зимой наступит коллапс медицинской системы в отдельных регионах.
Причиной тому Дейнега считает не только недостаточные усилия властей, но и отношения к пандемии самих украинцев.
"Что делать с торчащими носами в метро? Что делать с людьми, которые контактировали с больным, и все равно прутся куда из дома потому что "надо"? Что делать с продавцами и официантами со спущенными масками? А с фразой "и ладно у нас можно и так"? Дело в том, что мы в одной лодке, друзья и враги, вата и патриоты, сторонники Владимира и Петра. Не всех будут ждать иностранные клиники, и не всем из нас они способны помочь", – подытожил волонтер.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 21 сентября в Украине официально были подтверждены 178 353 случая коронавирусной инфекции. Из них 2675 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 3583 человека (+26 за сутки), а 78 184 пациентов (+672) полностью побороли болезнь.