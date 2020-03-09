Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как в СССР воровали идеи фильмов. Я уже писал большие и инетресные посты о том, как в СССР воровали дизайн и технологии, о том как в СССР крали сказки также пост о плагиате в советской музыке — а сегодня будет продолжение темы — о том, как в СССР заимствовали, а иногда и крали сюжеты фильмов — тема очень интересная и требующая глубокого исследования)

Откуда вообще взялся плагиат в советском искусстве и почему он процветал? Все годы своего существования СССР был закрытой страной, 95% населения которой были отрезаны от достижений мировой современной культуры и искусства — про западные страны людям рассказывали лишь то, что там живут страдающие рабочие и крестьяне, мечтающие о коммунизме. При этом советские режиссеры и композиторы вполне себе ездили в заграничные турне, где имели доступ к западной музыке и фильмам, откуда черпали новые идеи для творчества, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ про заимствования и плагиат в советских фильмах.

01. "Кавказская пленница", 1966 год и "Песня мошенника", 1930 год.

В 1966 году на экраны советских кинотеатров выходит комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница" — фильм получился смешной и веселый, тут я говорю без иронии, действительно нравится. И всё бы ничего, да вот колоритная троица, сыгранная Вицыным, Никулиным и Моргуновым, уж очень сильно напоминает героев из американского фильма "Песня мошенника", снятого в 1930 году.

Похожим оказался и сам сюжет фильма — в "Песне мошенника" действие происходит в российском Кавказе в 1910 году, где русский бандит Егор влюбился в принцессу Веру и решает её похитить, а его сообщниками становятся напарники Али-Бек и Мурза-Бек — вместе троица участвует во всяких смешных сценах, а также в фильме есть музыкальные номера.

Впрочем, именно этот случай я отнес бы не к плагиату, а к "мягкому заимствованию", что часто случается в искусстве — Гайдай явно смотрел "Песню мошенника" и заимствовал оттуда некоторые удачные ходы и образы, создав в итоге что-то своё. Гайдая я, кстати, очень люблю и считаю, что его фильмы через много лет будут изучать как "мягкий троллинг" совка, который пропускала цензура тех лет:)

02. "Бриллиантовая рука", 1968 год и "Бей первым, Фредди", 1965 год.

Ещё один пример заимствования от Леонида Гайдая — датский фильм был снят на три года раньше, чем "Бриллиантовая рука" и рассказывает о весёлых приключениях мужчины, сошедшего с корабля и схваченного шпионской группировкой, что приняли его за тайного агента. На самом деле главный герой — просто продавец развлекательных игрушек, с помощью которых он дурачит шпионов.

Некоторые сюжетные линии фильма "Бей первым, Фредди" сильно перекликаются с гайдаевскими — корабль, бандиты, простак, певичка, бандит по имени Колик (у Гайдая — Лёлик), фразы вроде "Шеф будет недоволен", забавные игрушки вроде чертика из табакерки (у Никулина), драка в гараже в конце и т.д. Тут, скорее, тоже не совсем плагиат — но заимствований у Гайдая весьма много, даже некоторые сцены похожи.

Кстати, композитор Зацепин тоже явно смотрел это кино, потому что фоновые музыкальные темы из "Бриллиантовой руки" по атмосфере и настроению сильно напоминают темы из "Бей первым, Фредди", послушайте:

03. "Собачье сердце", 1975 и "Собачье сердце", 1987.

Второй фильм в заголовке — конечно же всем известный фильм Бортко, ставший киноклассикой и растащенный на гифки и мемы с профессором Преображенским и Шариковым. Мало кто знает, что местами экранизация сильно напоминает более раннее кино — совместную итальяно-немецкую экранизацию "Собачьего сердца", снятую в 1975 году (премьера прошла в 1976-м).

Некоторые мизансцены в своём фильме Бортко позаимствовал у "Собачьего сердца" 1975 года, похоже и цветовое решение кино — ботковская черно-белая "сепия" сильно напоминает коричневатую гамму итальяно-немецкого фильма.

Впрочем, в старой итальяно-немецкой экранизации полно ляпов, которые делают фильм несколько нелепым — макияж в стиле 1970-х у коммунистки двадцатых годов, модельные стрижки у комиссаров, русская кухарка в немецком народном костюме — смотреть на это без смеха невозможно)

04. "Ирония судьбы", 1975 и "Квартира", 1960.

Вы будете смеяться — но даже фильм "Ирония судьбы, или с лёгким паром" — разбор которого я делал вот в этом посте (всем рекомендую к прочтению) имеет своего клона-прототипа на Западе — о чём я узнал совершенно недавно. "Ирония судьбы" был снят Рязановым в 1975 году по пьесе, написанной в 1969-м, а вот почти десятью годами ранее (в 1960-м) в США вышел фильм под названием "Квартира", сюжет в котором один-в-один похож на "Иронию".

Судите сами — скромный и неаметный труженник Бад (прототип хирурга Лукашина) живёт в небольшой холостяцкой квартире, которую иногда сдаёт на суточную аренду. Бад пытается ухаживать за лифтёршей по имени Фрэн, которая не спешит заводить с ним отношения, имея тайный ромн с Джеффом Шелдрейком, директором фирмы.

Однажды,в канун рождества, Бад возвращается домой и обнаруживает Фрэн у себя в квартире на кровати в бесчувственном состоянии — оказалось, что Фрэн проводила время с Джеффом именно в квартире Бада. Вокруг квартиры вращается и весь дальнейший сюжет фильма — Бад развлекает Фрэн разговорами и игрой в карты, в конце фильма Фрэн, вспомнившая было о "хорошем и положительном" Ипполите Джеффе, в конце-концов уходит к скромному труженнику Жене Баду.

В общем, сюжет фильма очень похож на рязановскую "Иронию судьбы" — только адаптирован под советские реалии.

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, ну и может какие-то еще примерчики подкинете)

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