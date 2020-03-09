Главная Новости
9 марта • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Известные фильмы, которые СССР украл

15.9т

Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как в СССР воровали идеи фильмов. Я уже писал большие и инетресные посты о том, как в СССР воровали дизайн и технологии, о том как в СССР крали сказки также пост о плагиате в советской музыке — а сегодня будет продолжение темы — о том, как в СССР заимствовали, а иногда и крали сюжеты фильмов — тема очень интересная и требующая глубокого исследования)

Откуда вообще взялся плагиат в советском искусстве и почему он процветал? Все годы своего существования СССР был закрытой страной, 95% населения которой были отрезаны от достижений мировой современной культуры и искусства — про западные страны людям рассказывали лишь то, что там живут страдающие рабочие и крестьяне, мечтающие о коммунизме. При этом советские режиссеры и композиторы вполне себе ездили в заграничные турне, где имели доступ к западной музыке и фильмам, откуда черпали новые идеи для творчества, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ про заимствования и плагиат в советских фильмах.

01. "Кавказская пленница", 1966 год и "Песня мошенника", 1930 год.

В 1966 году на экраны советских кинотеатров выходит комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница" — фильм получился смешной и веселый, тут я говорю без иронии, действительно нравится. И всё бы ничего, да вот колоритная троица, сыгранная Вицыным, Никулиным и Моргуновым, уж очень сильно напоминает героев из американского фильма "Песня мошенника", снятого в 1930 году.

Похожим оказался и сам сюжет фильма — в "Песне мошенника" действие происходит в российском Кавказе в 1910 году, где русский бандит Егор влюбился в принцессу Веру и решает её похитить, а его сообщниками становятся напарники Али-Бек и Мурза-Бек — вместе троица участвует во всяких смешных сценах, а также в фильме есть музыкальные номера.

Впрочем, именно этот случай я отнес бы не к плагиату, а к "мягкому заимствованию", что часто случается в искусстве — Гайдай явно смотрел "Песню мошенника" и заимствовал оттуда некоторые удачные ходы и образы, создав в итоге что-то своё. Гайдая я, кстати, очень люблю и считаю, что его фильмы через много лет будут изучать как "мягкий троллинг" совка, который пропускала цензура тех лет:)

02. "Бриллиантовая рука", 1968 год и "Бей первым, Фредди", 1965 год.

Ещё один пример заимствования от Леонида Гайдая — датский фильм был снят на три года раньше, чем "Бриллиантовая рука" и рассказывает о весёлых приключениях мужчины, сошедшего с корабля и схваченного шпионской группировкой, что приняли его за тайного агента. На самом деле главный герой — просто продавец развлекательных игрушек, с помощью которых он дурачит шпионов.

Некоторые сюжетные линии фильма "Бей первым, Фредди" сильно перекликаются с гайдаевскими — корабль, бандиты, простак, певичка, бандит по имени Колик (у Гайдая — Лёлик), фразы вроде "Шеф будет недоволен", забавные игрушки вроде чертика из табакерки (у Никулина), драка в гараже в конце и т.д. Тут, скорее, тоже не совсем плагиат — но заимствований у Гайдая весьма много, даже некоторые сцены похожи.

Кстати, композитор Зацепин тоже явно смотрел это кино, потому что фоновые музыкальные темы из "Бриллиантовой руки" по атмосфере и настроению сильно напоминают темы из "Бей первым, Фредди", послушайте:

03. "Собачье сердце", 1975 и "Собачье сердце", 1987.

Второй фильм в заголовке — конечно же всем известный фильм Бортко, ставший киноклассикой и растащенный на гифки и мемы с профессором Преображенским и Шариковым. Мало кто знает, что местами экранизация сильно напоминает более раннее кино — совместную итальяно-немецкую экранизацию "Собачьего сердца", снятую в 1975 году (премьера прошла в 1976-м).

Некоторые мизансцены в своём фильме Бортко позаимствовал у "Собачьего сердца" 1975 года, похоже и цветовое решение кино — ботковская черно-белая "сепия" сильно напоминает коричневатую гамму итальяно-немецкого фильма.

Впрочем, в старой итальяно-немецкой экранизации полно ляпов, которые делают фильм несколько нелепым — макияж в стиле 1970-х у коммунистки двадцатых годов, модельные стрижки у комиссаров, русская кухарка в немецком народном костюме — смотреть на это без смеха невозможно)

04. "Ирония судьбы", 1975 и "Квартира", 1960.

Вы будете смеяться — но даже фильм "Ирония судьбы, или с лёгким паром" — разбор которого я делал вот в этом посте (всем рекомендую к прочтению) имеет своего клона-прототипа на Западе — о чём я узнал совершенно недавно. "Ирония судьбы" был снят Рязановым в 1975 году по пьесе, написанной в 1969-м, а вот почти десятью годами ранее (в 1960-м) в США вышел фильм под названием "Квартира", сюжет в котором один-в-один похож на "Иронию".

Судите сами — скромный и неаметный труженник Бад (прототип хирурга Лукашина) живёт в небольшой холостяцкой квартире, которую иногда сдаёт на суточную аренду. Бад пытается ухаживать за лифтёршей по имени Фрэн, которая не спешит заводить с ним отношения, имея тайный ромн с Джеффом Шелдрейком, директором фирмы.

Однажды,в канун рождества, Бад возвращается домой и обнаруживает Фрэн у себя в квартире на кровати в бесчувственном состоянии — оказалось, что Фрэн проводила время с Джеффом именно в квартире Бада. Вокруг квартиры вращается и весь дальнейший сюжет фильма — Бад развлекает Фрэн разговорами и игрой в карты, в конце фильма Фрэн, вспомнившая было о "хорошем и положительном" Ипполите Джеффе, в конце-концов уходит к скромному труженнику Жене Баду.

В общем, сюжет фильма очень похож на рязановскую "Иронию судьбы" — только адаптирован под советские реалии.

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, ну и может какие-то еще примерчики подкинете)

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
18
14
Смешно
48
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Журба Валентина
Журба Валентина
Кстати - есть один фильм, идею которого перепер Голливуд, и катается на ней уже лет 40! Временная петля, она же "День Сурка", она же "Зеркало для героя" - и, опа! 1993 и 1987!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Журба Валентина
Журба Валентина
Из всего вышеперечисленного на плагиат действительно тянет только "Собачье сердце". Все остальное...Действительно - перепевы одного и того де сюжета, стквелы, сиквелы сиквелов и проч - это в кинематографе нормально. Собственно, история простака, которого принимают за агента...Даже не знаю сколько на эту тему уже всего отснято. Классический "Блондин в черном ботинке" чего стоит! А уж ремейков классических фильмов нач 20в и в Голливуде вагон! Сюжет о влюбленной (пока не влюбленной) парочке в квартире...Сам американский фильм, является ремейком более ранней европейской (французской,кажется) картины 30х годов...И в нем меньше лирики и больше комедии положений.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Журба Валентина, какой такой плагиат?! "Собачье сердце" это экранизация и два разных режиссера могут использовать одни и те же приемы, сцены и прочее только потому что снимают одно и то же произведение. в "Горе от ума", например, автор прямо и точно дает описание меной сцены. режиссер, при постановке, использует это. это разве плагиат?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
автор - бедный, бедный мальчик! совсем исписался....
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги