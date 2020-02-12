"Учился в Лондоне, но вступил в Компартию "ДНР": что известно о террористе "Черном Ленине"

Гражданин Латвии, террорист "Л/ДНР" Бенес Айо, которого задержали в Архангельской области России, может быть выдан Украине, где над ним учинят расправу. Такую истерику в соцсетях разгоняют оккупанты. Что известно о "Черном Ленине" и какое наказание ему грозит в Украине – в материале OBOZREVATEL.

Изучал мышей, потом людей

Задержанный в России 40-летний Бенес Айо – гражданин Латвии. Дома темнокожий террорист находится в розыске уже несколько лет. В феврале 2015 года он сбежал из страны из-за обвинений в публичном призыве к насильственному свержению государственной власти Латвии.

А уже в апреле 2019 года Служба национальной безопасности открыла еще одно уголовное дело – о незаконном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины.

"Решение следователя о признании подозреваемым было отправлено на зарегистрированный адрес Бенеса Айо в Резекне (город на востоке Латвии. – Ред.). Его вызвали для дачи показаний в конце апреля. Судя по электронным письмам, которые он регулярно отправляет в СМИ, Айо находится на востоке Украины", – уточнило латвийское агентство LETA.

Бенес Айо на Донбассе vk.com

Известно, что Бенес родился в Резекне. Его мать русская, а отец Христофор – гражданин Уганды. В местных СМИ упоминается, что Айо учился на биофаке Латвийского университета, защитил бакалаврскую, а потом и магистерскую работы.

"Главный научный труд был посвящен разведению в лабораторных условиях грызунов: полевки Брандта, горийской и рыжей европейской полевок. Мыши жили в университетской лаборатории. Айо следил за демографическими показателями самок, как развивается их потомство, высчитывал все факторы, влияющие на выживаемость популяции. И в какой–то момент Бенес решил проанализировать поведение более крупных животных — людей", – писало 15 лет назад издание DELFI.

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Позднее латвиец учился в Лондонском университете Биркбек, где изучал микробиологию и работал строителем на реконструкции терминала 2 в "Хитроу". Тогда же он стал членом Коммунистической партии Великобритании. В начале 2014-го Бенес Айо уже был в Крыму, где, как он сам рассказывал журналистам, получил оружие и охранял одну из военных баз.

Воевал на Донбассе

После аннексии Крыма "Черный Ленин", как его прозвали в СМИ, оказался в Донецке. Там он был арестован украинскими спецслужбами и был депортирован в Лондон.

"Я пытался вернуться в Донецк через Россию, чтобы присоединиться к повстанческим группам. Но в Луганском районе нас снова задержали на границе. Меня бросили на пол, пинали тяжелыми ботинками, надели шнурок на запястья и сильно сжали. Это очень больно. По дороге из Харькова в Киев меня избивали и угрожали застрелить!" – жаловался журналистам террорист.

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Судя по фото в соцсетях и собственным заявлениям, на Донбассе Бенес был в рядах "армии "ЛНР" и участвовал в боевых действиях. "Продолжается обострение в "ЛНР". Почти каждый день жуткие обстрелы. Четверо военнослужащих "ЛНР" погибли и еще четверо получили ранения во время обстрела Золотого-5 украинскими боевиками", – написал он 8 февраля.

А вчера уже "постил" новости из города Шиес в Архангельской области. "Я верю в то, что мы победим и не позволим олигархам создать в Шиесе полигон для складирования брикетированного мусора из Москвы", – добавил террорист.

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Сейчас соратники Бенеса Айо в соцсетях устроили истерику. Пишут, что в России "ополченца-интернационалиста и члена Компартии "ДНР" задержали по запросу Украины через Интерпол. А у нас в стране "революционеру" якобы грозит расправа.

Как накажут?

Это не первый террорист из стран Балтии, который "засветился" в СМИ. В 2015-ом журналисты называли такие имена граждан Латвии: Григорий Косниковский по кличке "Охотник", Валентин Милютин "Васек", Вячеслав Высоцкий "Седой" и Анатолий Матюковский. А в декабре 2019-го стало известно, что в латвийском городе Мадона начался суд над гражданином Латвии Иваром Келли, которого обвиняют в том, что он воевал на Донбассе на стороне непризнанных республик.

vk.com

В 2016 году другая балтийская страна, Эстония, выдала Украине своего гражданина – Владимира Полякова. Он принимал участие в военных действиях в Луганской области. В 2017-ом террорист предстал перед украинским судом, который его отпустил с формулировкой "по отбытому заключению".

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