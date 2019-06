Изменим ход истории. Не пустим Россию в ПАСЕ. Как? Читаем инструкцию.

Завтра, 24 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы может снять санкции с российской делегации, открыв перспективы для смягчения остальных санкций и усиления агрессии Москвы против Украины. Присоединяемся к беспрецедентному твиттер-шторму, который призван убедить европейских парламентариев не хоронить Совет Европы. Это крайне важно. Мы – именно мы с вами – можем изменить ход истории и не позволить злу торжествовать.

Внимательно изучите представленную ниже инструкцию.

1. Перейдите по ссылке.

2. Открывается таблица, в которой четыре скрина.

Каждый из них представляет собой отдельный твит пользователя под названием Let my People go – пример того, как будет выглядеть результат наших усилий. Под каждым из четырех скринов располагается список твиттер-аккаунтов 186 участников ПАСЕ. Необходимо отправить как можно большему их числу соответствующие сообщения. Для этого следует сделать следующее:

2.1. Выбираем одну из строк в одном из столбов с названием твиттер-аккаунта. Например, кликаем на строку 6 в первом столбце. В самой верхней – напротив "fx" – появляется следующий текст:

.@a_mulder @AButkevicius @acmendes73 Russia has not implemented a single PACE resolution to end aggression against Ukraine and escalates human rights abuses. Don't sell out European values! #SaveCouncilEurope #SaveSanctionsRu http://euromaidanpress.com/…/russia-ignores-pace-resolutio…/

2.2 Копируем этот текст (вместе с "точкой" в начале сообщения!)

2.3 Открываем свой твиттер-аккаунт (либо предварительно создаем его) и нажимаем кнопку "Твитнуть", которая располагается в правом верхнем углу.

2.4 Вставляем текст, который Вы только что скопировали, в открывшееся окно.

2.5 Нажимаем кнопку "Твитнуть" в открывшемся окне.

2.6 Получаем твит, содержание которого расшифровывается следующим образом:

- В начале указаны три твиттер-аккаунта, которым адресовано сообщение. В данном случае это: @a_mulder, @AButkevicius и @acmendes73

- Далее следует собственно обращение, которое в переводе с английского звучит следующим образом: "Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ и усиливает нарушения прав человека. Не продавайте европейские ценности!" (Russia has not implemented a single PACE resolution to end aggression against Ukraine and escalates human rights abuses. Don't sell out European values!)

- Далее следуют хэштеги #SaveCouncilEurope #SaveSanctionsRu ("спасем Совет Европы" и "Спасем санкции против России"). Как известно, смысл хэштегов в том, чтобы "разогнать" то или иное сообщение, подняв его в рейтинге публикаций.

- Далее следует кликабельная ссылка с "картинкой", которая ведет на страницу Euromaidan Press. Там подробно рассказывается о том, почему решение о возвращении России права голоса в ПАСЕ подорвет авторитет данной структуры.

Вот как это выглядит в моем твиттер-аккаунте:

2.7. Повторяем все перечисленные действия, последовательно переходя от одной строки к другой. В случае выбора того же столбца различаться будут только адресаты. При переходе к другим столбцам различаться будут публикуемые сообщения, а адресаты, наоборот, будут повторяться, поскольку в каждом из столбов – одинаковый набор участников ПАСЕ.

Сообщение во втором из этих столбцов переводится так:

- "Сдаться перед шантажом и умиротворять агрессию – это не "диалог" и не "защита прав человека", а капитуляция. Остановите насилие. Не отменяйте санкции!". Ссылка ведет на заявление российской правозащитницы Светланы Ганнушкиной из правозащитного центра "Мемориал", которая призвала не "прогибаться под нарушителя" и сохранить санкции против Москвы в ПАСЕ.

Сообщение в третьем столбце переводится так:

"Капитуляция не является ответом на российский кризис. Она лишь поощрит дальнейшие нарушения. Остановите безусловное возвращение России в ПАСЕ!" (Слово unconditional, то есть "безусловное", имеет следующее значение: Россия не выполнила ни одного из условий ПАСЕ, и все же ряд парламентариев предлагают вернуть ее в ПАСЕ без выполнения этих условий, то есть "безусловно"). Ссылка открывает картинку с призывом: "Спасите Совет Европы".

Сообщение в четвертом столбце переводится так:

"13 тысяч убитых, 30 тысяч раненых, 1,5 миллиона беженцев – такова цена российской агрессии на Украине, и конца этому не видно. Помогите жертвам!" Ссылка ведет на Youtube-ролик, рассказывающий об украинцах, пострадавших от российской агрессии на Донбассе и в Крыму людях (с субтитрами на английском). Рекомендую посмотреть! ("Я потерял зрение и руки. Меня один год держали в плену")

2.9 Важный технический момент заключается в том, что есть ограничение на число твитов в Twitter: не более 30 в час и не более 2400 в сутки. При превышении этого лимита Ваш аккаунт попадет в разряд "подозрительных", и весь эффект от Вашей активности может быть сведен к нулю. Не перестарайтесь! При этом уже после 20 опубликованных мною твиттер-сообщений мне пришло уведомление о том, что есть подозрение на нарушение правил Twitter. Пришлось доказывать, что я "не робот". Таким образом, реальный лимит ниже, чем 30 в час. Во всяком случае, после 20 твитов, сделанных в течение 10 минут, Вами, несомненно, "заинтересуются".

2.10 Другой важный, хоть и очевидный для большинства из Вас технический момент – это лимит каждого сообщения в 280 символов. Засчитываются ЛЮБЫЕ символы, включая те, которые входят в состав ссылок и названий твиттер-аккаунтов. Именно поэтому мы вынуждены дублировать сообщения, ведь в каждое из них поместится не более чем три таких аккаунта того или иного участника ПАСЕ.

Иногда при копировании некоторых сообщений у Вас в конце сообщения будет появляться лишний "кирпич":

Удаляйте его! Из-за него происходит превышение лимита в 280 символов, так что создание твита оказывается невозможным.

2.11 Старайтесь выбирать строки в случайном порядке: скорее всего, разослать все четыре сообщения всем 186 депутатам смогут немногие, и, если каждый из нас будет действовать "по порядку", то есть строго сверху вниз, тогда имеется риск не охватить всех членов ПАСЕ и "заспамить" только тех, чьи имена идут в первых строках (названия аккаунтов расположены в алфавитном порядке).

3. Под четырьмя столбцами следует небольшой список фейсбук-аккаунтров тех участников ПАСЕ, у которых нет твиттер-аккаунтов. Им следует отправить указанные выше четыре сообщения через мессенджер ("в личку").

4. Наконец, Вам следует обратиться лично к каждому из парламентариев через электронную почту. Адреса их электронных ящиков содержатся по ссылке.

Здесь необходимо действовать следующим образом:

4.1. В левом верхнем столбце выбираем раздел соответствующей делегация (лучше начать с Germany и далее идти по списку).

4.2. Копируем адрес электронной почты каждого из парламентариев и формируем длинный список таких адресов в отдельном текстовом файле.

4.3. Открываем свой почтовый аккаунт (например, Gmail) и нажимаем кнопку "Написать".

4.4. Помещаем список "мэйлов" в раздел "Кому" (таким образом, Вы отправите одно и то же сообщение сразу всем)

4.5 Отправляем парламентариям письмо, которое Вы найдете в текстовом файле по указанной выше ссылке. Текст письма представлен после следующей фразы: Example of letter - please make your own letter using the arguments and links below - or make up your own ones! Copy-paste works much worse (Переводится как "Пример письма...")

В случае, если Вы владеете английским, желательно немного отредактировать указанный текст, чтобы указанные письма не оказались одинаковыми и не попали в раздел "спам". Если не знаете английского – сосредоточитесь исключительно на твиттере.

P.S. Голосование по возвращению России права голоса в ПАСЕ состоится после обеда. Таким образом, у нас остался день для того, чтобы убедить парламентариев ПАСЕ не совершать этого катастрофического шага, который будет выглядеть как второй "Мюнхенский сговор".

Акция организована украинской правозащитницей Alya Shandra.

Если что-то не будет получаться или потребуются разъяснения – пишите в комментариях. Постараюсь ответить на все вопросы. Приветствуется максимальный репост.

Приступаем!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!