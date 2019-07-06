"Из-за таких как вы, война!" Патриот с Донбасса поставил на место фаната "русского мира"

Украинец с Донбасса ярко поставил на место общественного деятеля Александра Скубченко, который яро выступает за предоставление регионального статуса русскому языку и распространяет фейки о притеснении русскоязычных граждан в Украине.

Эмоциональный ответ на его выпады мужчина озвучил, позвонив в студию "Магнолии-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это Краматорск. Слушаю этого молодого человека – он вообще понимает, какую чушь и ахинею несет по поводу языка?! А чем отличается Донецк и Донбасс? Здесь что, золотая жила такая идет, что нам нужен региональный русский язык? О чем вы вообще говорите? У нас суржик есть, мы говорим на любом языке, мы выезжаем в Харьков и уже общаемся на другом языке. А вы чешете такую хрень!" – сказал житель востока Украины.

Донбасс donbass.ua

"Из-за таких, как вы, война здесь! Путин, что, спрашивает в деревнях, кто на каком языке разговаривает?! И гибнут все подряд: болгары, гагаузы, русские, украинцы! А ты сидишь умную морду делаешь! Негодяй, из-за таких, как ты, война здесь идет!" – разгневанно добавил патриот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви на Киевщине случился весьма показательный момент с жительницей оккупированного Донецка, которая якобы приехала на лечение. Водитель такси отказался везти ее, после того, как она заявила, что не из Украины, а из Донецка.

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