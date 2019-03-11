Плюют в лицо и избивают ногами: как дети в Украине держат в страхе всю школу

В Украине после принятия закона о буллинге стала популярной практика, когда родители детей объединяются и выступают против одного из учеников. Они пишут на него письма, жалуются директору, порой устраивают забастовки, не водят своих чад на учебу, а также привлекают полицию.

Родители обиженных детей считают, что это их на самом деле травят и выживают из коллектива. Однако, как правило, в таких конфликтах уже нет правых. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Установили в классе видеокамеры

Во Львовском лицее им. В. Стуса разгорелся скандал. Родители 6-Б класса отказались учиться вместе с Ильей, который, по их мнению, обижает весь класс. Ребенок якобы ругается матом, может встать посреди урока и ударить ногой одноклассника за то, что тот снимал его на телефон. Плюет в лицо, дает пощечину. Также устраивает истерики во время учебного процесса.

Школа

По словам заместителя директора по воспитательной работе Роксоланы Падус, Илья – очень одаренный ребенок.

"По информатике он может выступать на олимпиаде. Он очень талантливый, способный. Но есть трудности. У нас сложилось впечатление, что Илья привык быть в центре внимания, чтобы весь мир вертелся вокруг него. Если на уроке что-то не так, он может просто начать кричать, нецензурно выражаться. В результате срывает урок. Через 5-7 минут успокаивается. Один учитель мне рассказывал, что когда он начинает кричать, то дети складывают руки как в молитве и просят педагога не обращать внимания, чтобы окончательно не сорвать урок", – рассказал OBOZREVATEL завуч.

По словам Падус, родители не идут на контакт с администрацией, не приходят на родительские собрания: "Они общаются с нами в письменной форме. Приходят только для того, чтобы зарегистрировать заявление и все".

Сейчас в классе два дня работает видеокамера, только на таком условии родители согласились вернуться на учебу. Но Илья в школу не приходит, он якобы проходит обследование у докторов.

Родители Ильи, напротив, считают, что дети в классе занимаются буллингом их сына. Мальчик попал в класс год назад, и у него не сложились отношения с детьми.

Отец Александр Балабай даже обратился с письмом в UNICEF в Украине. В нем он пишет, что администрация вместе с родителями травят его сына. Мол, в частной беседе директор намекал на то, что их мальчик тут нежелателен. "А родители других детей постоянно пишут заявления в ювенальную полицию, чтобы надавить на нас и нашего ребенка", – утверждает мужчина.

По словам родителей, в 5 классе сын терпел обиды, а в 6-м решил давать сдачи. Он считает, что дети его провоцируют на конфликты. И нецензурные слова – это его форма защиты. На собрания родители не ходят, потому что не видят смысла, а вот встретиться отдельно с каждым родителем и их ребенком, обговорить конфликт и подружить детей – готовы.

Вырвала клок волос у одноклассницы

Это не единственный такой конфликт. Нечто подобное происходит в Мерефьянском лицее на Харьковщине. Там в 6-А классе в буллинге обвинили Анжелику. 12-летняя девочка якобы держит в страхе весь класс. У одноклассницы вырвала клок волос. А у больного мальчика могла скинуть с парты учебники, скомкать тетрадные листы. Девочка может скакать по стульям и бить детей по голове.

Мерефьянский лицей

Однако мама Анжелики Ольга Кулик, которая одна воспитывает пятерых детей, также во всем винит одноклассников и говорит, что таким образом ее дочь защищается.

Родители других учеников написали заявление в ювенальную полицию. Теперь там будут разбираться с конфликтом.

Мама говорит о мести

В Харькове, в школе №60, произошел конфликт в 1 классе. Давида обвиняют в буллинге других детей. Родители жалуются, что мальчик бьет одноклассников, на уроке кидается кубиками. Они даже снимали побои.

Завуч Тамара Казнистая рассказала OBOZREVATEL, что конфликты у Давида начались с октября прошлого года.

"Одна из мам пожаловалась, что Давид ударил ее сына, мальчику даже пришлось несколько дней пробыть дома. Но мама Давида отреагировала странно – сказала, мол, следите за своим ребенком. Потом Давид толкнул ученика в раздевалке. Кинул кубиком мальчику в лицо, остался синяк. Классный руководитель пыталась поговорить с мамой об этом, но мама ответила: "А что другие дети этого не делают?" Мама не воспринимала никакие замечания. Когда я пыталась ей сказать, она просто отвечала, мол, у нее ребенок такого делать не может. Разворачивается и уходит", – говорит завуч.

Школа №60

В декабре жаловаться начали и другие родители. Будто бы Давид употребляет плохие слова, толкает и бьет детей. В результате они стали писать жалобы директору о том, что мальчик представляет опасность для их детей, а также обратились в полицию. Теперь на маму составили админпротокол.

Сама же мама Ирина Корень считает, что с ней просто сводят счеты, а ребенка травят из-за того, что она выступила против поборов в школе и выложила переписку классного руководителя, которая собирала деньги на новогодний концерт.

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Нужны мудрые медиаторы

Вице-президент Украинской ассоциации психоанализа Владимир Мамко считает, что в подобных школьных конфликтах нет правых, виноваты же все.

"Все стороны демонстрируют волюнтаризм, своеволие, эгоизм по отношению к другим людям. Никто из них не желает понимать, что же на самом деле происходит с ребенком. А обиженная сторона, родители этого ребенка, принимают роль жертвы, мол, вот нас все обижают", – пояснил OBOZREVATEL Мамко.

Школьник

Психолог считает, что обычно такие конфликты заходят очень далеко и решить их сами стороны уже не могут. В него втянуты и школьник с родителями, и класс, и учитель, и администрация.

"Тут нужен медиатор, мудрый, опытный человек, который может встать над схваткой, которому ее учасники доверяют. Человек, у которого есть представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Это может быть чей-то мудрый дедушка или бабушка. Но важно, чтобы она не была на чьей-то стороне", – подытожил Мамко.

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