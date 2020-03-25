Боятся друг друга: депутаты Киевсовета провели заседание на улице. Фото

Заседание бюджетной комиссии Киевсовета 25 марта из-за коронавируса COVID-19 состоялось во дворе здания мэрии, что на улице Крещатик, 36.

Об этом узнали журналисты OBOZREVATEL. Депутаты перераспределяли деньги в пользу тех, кто борется с вирусом.

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По словам главы комиссии Андрея Странникова, проводить заседания на свежем воздухе решили, чтобы снизить риск инфицирования членов комиссии коронавирусом.

"На улице и безопасное 1,5-метровое расстояние между людьми легче обеспечить. А учитывая, что там работают камеры наружного наблюдения, норма об обязательной видеотрансляции была соблюдена", – объяснил Странников.

Депутаты боятся друг друга

Но, как рассказал OBOZREVATEL источник в Киевсовете, депутатский корпус трудно собрать.

Часть депутатов боится приходить на сессию Facebook/Сергей Артеменко

"Депутаты просто боятся собираться, чтобы не заразиться коронавирусом. Ведь никто не знает, кто из коллег за это время и где побывал, что привез в Украину. А ездили все, и в тот же Куршевель на закрытие сезона. Просто о них не так говорят, как о нардепах. И в Италии часть депутатов была", – объяснил один из депутатов.

Что обсудили

Так, депутаты обсудили и проголосовали вопрос повестки дня, направленные на перераспределение расходов бюджета в этом году в пользу поддержки тех, кто обеспечивает лечение, передвижения и помощь в борьбе с пандемией коронавируса, а еще социально незащищенных категорий жителей Киева.

В частности, они проголосовали за сокращение расходов на капстроительство. Как подчеркнул Странников, прежде всего, речь идет о проекте реконструкций и капремонтов крупных объектов, которые находятся на стадии проектирования. Расходы на эти работы будут перенесены на 2021.

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Остальные расходы будут переориентированы на борьбу с пандемией коронавируса. Так, из бюджета Киева будет добавлено 1 млрд на медицину.

Около 300 млн грн пойдет на поддержку малоимущих. Еще 780 млн выделят на коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен". Это компенсация за потери от карантинных мероприятий и выплата зарплат.

22 млн грн из бюджета выделят на проведение дезинфекций в жилых домах. Кроме того, депутаты проголосовали за проект о скидках от 50 до 100% на плату за аренду коммунального имущества для малого и среднего бизнеса и рекламные площади.

Все эти вопросы должны рассмотреть на сессии Киевсовета 26 марта.

По данным OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине были официально подтверждены 113 случаев заражения коронавирусом.

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