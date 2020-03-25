Главная Новости
25 марта • обновлено в 19:06
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Боятся друг друга: депутаты Киевсовета провели заседание на улице. Фото

2.3т
Читать материал на украинском

Заседание бюджетной комиссии Киевсовета 25 марта из-за коронавируса COVID-19 состоялось во дворе здания мэрии, что на улице Крещатик, 36.

Об этом узнали журналисты OBOZREVATEL. Депутаты перераспределяли деньги в пользу тех, кто борется с вирусом.

Во дворе Киевсовета подготовили кресла для депутатов

Во дворе Киевсовета подготовили кресла для депутатов

По словам главы комиссии Андрея Странникова, проводить заседания на свежем воздухе решили, чтобы снизить риск инфицирования членов комиссии коронавирусом.

"На улице и безопасное 1,5-метровое расстояние между людьми легче обеспечить. А учитывая, что там работают камеры наружного наблюдения, норма об обязательной видеотрансляции была соблюдена", – объяснил Странников.

Депутаты боятся друг друга

Но, как рассказал OBOZREVATEL источник в Киевсовете, депутатский корпус трудно собрать.

Часть депутатов боится приходить на сессию

Часть депутатов боится приходить на сессию

Facebook/Сергей Артеменко

"Депутаты просто боятся собираться, чтобы не заразиться коронавирусом. Ведь никто не знает, кто из коллег за это время и где побывал, что привез в Украину. А ездили все, и в тот же Куршевель на закрытие сезона. Просто о них не так говорят, как о нардепах. И в Италии часть депутатов была", – объяснил один из депутатов.

Что обсудили

Так, депутаты обсудили и проголосовали вопрос повестки дня, направленные на перераспределение расходов бюджета в этом году в пользу поддержки тех, кто обеспечивает лечение, передвижения и помощь в борьбе с пандемией коронавируса, а еще социально незащищенных категорий жителей Киева.

В частности, они проголосовали за сокращение расходов на капстроительство. Как подчеркнул Странников, прежде всего, речь идет о проекте реконструкций и капремонтов крупных объектов, которые находятся на стадии проектирования. Расходы на эти работы будут перенесены на 2021.

Строительству Подольского моста пандемия не помешает

Строительству Подольского моста пандемия не помешает

Остальные расходы будут переориентированы на борьбу с пандемией коронавируса. Так, из бюджета Киева будет добавлено 1 млрд на медицину.

Около 300 млн грн пойдет на поддержку малоимущих. Еще 780 млн выделят на коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен". Это компенсация за потери от карантинных мероприятий и выплата зарплат.

22 млн грн из бюджета выделят на проведение дезинфекций в жилых домах. Кроме того, депутаты проголосовали за проект о скидках от 50 до 100% на плату за аренду коммунального имущества для малого и среднего бизнеса и рекламные площади.

Все эти вопросы должны рассмотреть на сессии Киевсовета 26 марта.

По данным OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине были официально подтверждены 113 случаев заражения коронавирусом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Касьянова Ирина Касьянова
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
мост Патона зарплата врача
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги