В Киеве выбросились из окна двое больных COVID-19: как вирус связан с суицидом и кто в зоне риска

Ужасная трагедия произошла в инфекционной больнице №4 в Киеве. Там двое мужчин с разницей в один день, 21 и 22 сентября, совершили самоубийства. Они выпрыгнули из окна второго этажа центрального корпуса. Оба пациента 68-ми и 42-х лет были заражены коронавирусом.

Мировые медицинские СМИ утверждают, что существует связь между вирусом и суицидом. Даже те, кто прошел сквозь ад болезни, после выздоровления могут иметь серьезные психические проблемы, способные довести их до самоубийства.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Погибли на месте

Высота, с которой выбросились мужчины, не такая и большая, но из-за того, что внизу был асфальт, оба погибли на месте. Сейчас в больнице находится полиция, которая разбирается в причинах смерти и следит за порядком.

Как рассказал OBOZREVATEL один из врачей медучреждения на условиях анонимности, оба пациента болели COVID-19. "Что с ними случилось, страдали ли они другими заболеваниями, неизвестно", – пояснил медик.

Это уже не первый случай, когда люди, болеющие коронавирусом, покончили жизнь самоубийством. Так, недавно в Харькове выбросился из окна известный в городе врач.

Перед этим он вылечился от СOVID-19. Состояние его было средней тяжести, некоторое время находился на кислороде. Один из его знакомых врачей предположил, что якобы этот вирус мог подействовать на центральную нервную систему.

Люди жалуются на суицидальные мысли

То, что у пациентов с коронавирусом появляются мысли о самоубийстве, подтверждают и мировые медицинские издания. Правда, ученые признают, что пока точных данных о связи СOVID-19 с ростом числа суицидов нет.

Так, официальное издание Минздрава США (Центр по контролю и профилактике заболеваний) опубликовало данные отчета о психическом здоровье, употреблении психотропных веществ и суицидальных мыслях во время пандемии СOVID-19. Согласно ему, среди жителей значительно ухудшилось психическое состояние и возросли мысли о самоубийстве из-за коронавируса.

Королевская ассоциация психиатров Великобритании утверждает, что СOVID-19 оказывает огромное влияние на жизнь каждого из нас. "Невозможность делать то, чем мы занимаемся обычно, может влиять по-разному. Мы можем беспокоиться и расстраиваться из-за новостей о СOVID-19. Это заставляет нас чувствовать себя изолированными, одинокими, злыми или подавленными. У некоторых из нас могут появляться мысли о том, чтобы навредить себе, чтобы избавиться от своих чувств. У нас даже могут возникать мысли о самоубийстве", – отмечают эксперты.

Также CNN сообщило, что почти 25% студентов жаловались на депрессию в мае, тогда как в ноябре 2019 года было 19%. Попыток суицидов увеличилось вдвое – с 3% до 6,4.

Пандемия имеет психологические последствия

Международный медицинский журнал ( издает Оксфордский университет) опубликовал статью "Влияние пандемии СOVID-19 на уровень самоубийств".

По данным исследований, существуют доказательства того, что пандемия коронавируса имеет глубокие психологические и социальные последствия и сохранятся они, вероятнее всего, в ближайшие месяцы, а то и годы. СOVID-19 связан с тревогой, страхом заражения, депрессией и бессонницей как среди обычных людей, так и среди медиков.

Также повышенный риск суицида имеют выжившие после этой болезни. Особенно те, кто перенес ее тяжело. Стресс от известия о диагнозе СOVID-19, страх заразить других, госпитализация, симптомы, пребывание в реанимации, а также возможные экономические трудности и потеря дохода могут привести к развитию депрессии.

Кто подвержен больше всего

Вице-президент Украинской ассоциации психоанализа Владимир Мамко говорит, что самоубийства из-за коронавируса могут совершить люди с проблемной психикой.

"Понимаете, сейчас постоянно говорят о том, насколько опасен коронавирус. Звучат апокалиптические настроения, которые отличаются глубокой депрессивностью. А депрессия, или меланхолия, является психозом, поэтому нередко заканчивается самоубийством", – пояснил OBOZREVATEL Мамко.

"Дело в том, что в психике есть изъян, такая черная дыра, которая никогда не может быть заполнена. В какой-то момент она становится ощутимой, вы просыпаетесь утром и страдаете от какой-то душевной боли, которую нельзя ничем заглушить. И тут СOVID-19 как пандемия – проблема, которую нельзя решить. Бездна разверзлась, она смотрит на психически нездорового человека. Он терпит все это, пока не понимает, что имя этой бездне коронавирус. Человека переполняет ужас, он понимает, что кто-то из них двоих должен исчезнуть. И поскольку коронавирус не исчезает, этот человек совершает самоубийство", – говорит он.

По словам медика, таким поступкам подвержены психически нездоровые люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, либо их симптомы были скрыты, на них никто не обращал внимания или просто боялись об этом говорить.