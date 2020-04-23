В четверг, 23 апреля, из Италии в Украину вернулись 20 медиков, которые три недели помогали коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, все они пройдут обязательную двухнедельную обсервацию.

Две группы украинских врачей по 10 человек работали в городах Пезаро и Урбино.

20 украинских врачей вернулись из Италии МВД

"Сейчас в Украину вернулось 20 врачей, которые летали в Италию, провели там три недели и помогали своим итальянским коллегам лечить больных особенно опасной инфекционной болезнью – коронавирусом. Они получили много знаний, навыков, которые передадут украинским врачам. В Италию летали 10 врачей системы МЗ и 10 представителей системы здравоохранения МВД", – отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, обсервация будет проходить в одном из санаториев под Киевом. Перед вылетом врачи прошли тесты на коронавирус, после прилета им измерили температуру. Сейчас все здоровы.

20 украинских врачей вернулись из Италии МВД

20 украинских врачей вернулись из Италии МВД

Украинские медики получили бесценный опыт лечения коронавируса. Они изучали процесс диагностики и лечения пациентов, ознакомились с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются, а также присутствовали при хирургических вмешательствах.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые нас поддерживали, руководство государства, ведь все предоставленные средства защиты нам понадобились. Также благодарю итальянскую сторону, которая нас хорошо приняла и поделилась тем опытом, который мы будем применять здесь. Спасибо за профессионализм команде, собравшейся за очень короткий срок со всей страны", – сказал руководитель системы здравоохранения МВД в Киевской области Юрий Сак.

20 украинских врачей вернулись из Италии МВД

20 украинских врачей вернулись из Италии МВД

По прилету украинские медики поделились, что все карантинные мероприятия – оправданны. В Италии они были введены слишком поздно, что привело к быстрому распространению вируса и большим потерям.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак выразила благодарность врачам за отвагу, за то, что в такое сложное время поехали помогать гражданам Италии и с полученным опытом приехали в Украину. По ее словам, уже спланированная серия телеконференций для того, чтобы поделиться приобретенным опытом с коллегами, которые работают с тяжелыми пациентами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Италию украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. На военном аэродроме Pratica di Mare близ Рима украинских медиков встретили чиновники Италии со словами благодарности.

Видео встречи украинских медиков в Неаполе (Италия), которые отправились туда на помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19, поразило сеть.

По возвращении из Италии украинские медики смогут сразу приступить к работе. Врачи будут проходить обсервацию просто в учреждениях здравоохранения и при этом делиться опытом с другими медиками.

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